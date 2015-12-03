محمدمهدی شرافت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود تعداد زیادی خانه باغ قدیمی با معماری‌های ارزشمند در شهرستان ابركوه اظهار داشت: این خانه باغ‌ها در قالب طرح‌های مشاركتی مرمت و بازسازی شده و در راستای توسعه صنعت گردشگری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان كرد: برای مرمت و بازسازی این خانه‌ها، بالغ بر یك میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال هزینه شده است.

شرافت عنوان كرد: از جمله این آثار خانه باغ قلعه خسروآباد است كه در دهستان فراغه و در روستای خسروآباد واقع شده و حدود چهار هزار مترمربع مساحت دارد.

مدیركل میراث فرهنگی استان یزد یادآور شد: این خانه باغ تاریخی با حصاری رفیع و چهاربرج در چهار ضلع به صورت چینه ای بنا شده و بنای آن متعلق به دوره قاجار است و در فهرست آثار ملی نیز به ثبت رسیده است.

وی، اعتبار تخصیص داده شده به مرمت این بنا را بالغ بر ۲۰۰ میلیون ریال اعلام كرد.

شرافت افزود: خانه باغ عظیمی در روستای صفی آباد كه متعلق به دوران پهلوی است نیز از دیگر خانه باغ‌های مرمت شده در قالب طرح های مشاركتی است كه برای مرمت آن بالغ بر ۱۴۰ میلیون ریال هزینه شده است.

وی از دیگر خانه باغ‌های مرمت شده در قالب این طرح را خانه باغ اسفندیار خان مربوط به دوره پهلوی اول دانست و بیان كرد: این بنا در روستای فیروزآباد دهستان تیرجرد واقع شده و مرمت آن ۱۵۰ میلیون ریال هزینه در بر داشته است.

شرافت خاطرنشان كرد: مرمت و ساماندهی خانه‌های مشارکتی در قالب تفاهم‌نامه منعقد شده بین میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مالک به صورت ۵۰ سهم مالک و ۵۰ سهم میراث و زیر نظر اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام شده و خانه‌هایی که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده باشند، مشمول مرمت و ساماندهی می شوند.