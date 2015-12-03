 ۴۵۰میلیون تومان بن کتاب در نمایشگاه کتاب گلستان توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله دایمی در حاشیه افتتاح نهمین نمایشگاه سراسری کتاب گلستان با بیان این که استفاده از کتاب با موضوعات مختلف با تخفیف ٣٠ درصدی از دیگر مزایای برپایی نمایشگاه کتاب است، گفت: ۱۰درصد تخفیف از طریق بن کتاب و ۲۰ درصد از طریق غرفه ها انجام می شود.

وی توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه، ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ جامعه و دسترسی آسان و ارتباط رو در روی مردم استان با ناشرین کشوری از اهداف نمایشگاه کتاب است.

دایمی به ایجاد فضای مطلوب و فرهنگی برای قرار دادن کتاب در سبد خانواده ها تاکید کرد و گفت: این شرایط به اقتصاد نویسندگان و ناشرین کمک زیادی خواهد کرد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از برنامه های جانبی در این نمایشگاه خبر داد و گفت: رونمایی کتاب، نقد کتاب، کارگاه آموزشی با موضوعاتی از جمله آشنایی با مقررات نشر، روش صحیح مطالعه، عفاف و حجاب، آشنایی با اینترنت و فضای مجازی، مهدویت و انتظار، آشنایی با شابک، فیپا و مراحل اخذ مجوز از خانه کتاب، آسیب های اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر از جمله برنامه های این نمایشگاه است.

وی ضمن اشاره به این نکته که حضور ناشران برجسته کشوری سال های گذشته در نمایشگاه کتاب استان کمرنگ بود، اظهار کرد: با تدبیر وزارت ارشاد در سال جاری ناشران برجسته نمایندگان خود را دراین نمایشگاه مستقر خواهند کرد.

گفتنی است نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب ١٢ تا ١٧ آذرماه از ساعت ١٤ الی ٢٠ و ۳۰ دقیقه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی استان گلستان همه روزه دایر است.