افزایش شهدای انتفاضه قدس به ۱۰۹ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، وزارت بهداشت فلسطین امروز در بیانیه ای اعلام کرد که شمار شهدای انتفاضه جدید فلسطینی ها موسوم به قدس یا انتفاضه سوم به ۱۰۹ شهید افزایش یافت.

در این بیانیه آمده است: ۲۴ نفر از شهدای انتفاضه فلسطین، کودک و ۵ نفر زن هستند.

نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز «مازن حسن عریبه» جوان فلسطینی ساکن شهرک «ابودیس» را در روستای «حزما» در شمال شرق قدس به ضرب گلوله به شهادت رساندند.

انتفاضه جدید فلسطینی از اول اکتبر و در اعتراض به تشدید هتک حرمت صهیونیست ها به مسجدالاقصی در قدس و کرانه باختری آغاز شد و به سرعت به دیگر مناطق فلسطین از جمله نوارغزه و حتی اراضی اشغالی ۱۹۴۸ سرایت کرد.