به گزارش خبرنگار مهر، توفانی که شامگاه جمعه در گرگان و شهرهای اطراف آن رخ داد، خسارت های زیادی به غرفه های مستقر در محوطه نمایشگاه کتاب وارد کرد و غرفه داران هنگامی که برای روز دوم وارد نمایشگاه شدند با صحنه متلاشی شدن غرفه های خود توسط باد مواجه شدند.

یکی از غرفه داران که از استان هرمزگان در این نمایشگاه حضور داشت به خبرنگار مهر گفت: از شهر بندرعباس در این نمایشگاه حضور پیدا کردم و اطلاعی از وضعیت آب و هوا و شرایط جوی نداشتم. از طریق مسئولان نمایشگاه نیز اطلاعی به ما داده نشد. حتی زمانی که طوفان رخ داد ما اطلاعی از وضعیت خسارت به غرفه ها نداشتیم و اطلاعی در این زمینه هم به ما داده نشد تا محصولاتی که سالم مانده است را جمع آوری کنیم!

وی با بیان این که حدود ۳۰ میلیون تومان خسارت به غرفه های ما وارد شده است، افزود: قرارداد ما با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است و بحث پوشش بیمه ای نیز باید در بند قرارداد باشد ولی امروز چون روز تعطیل بود کارشناسان بیمه حضور نداشتند و باید تا فردا صبر کنیم که آیا بیمه شامل حال این خسارت ها می شود یا نه!؟

یکی دیگر از غرفه داران که محصولات خوراکی در غرفه آنان عرضه می شد، گفت: بیش از ۳۰ میلیون تومان در این توفان غرفه ما خسارت دیده و البته تاکنون کسی پاسخگوی ما نبوده است.

وی افزود: ظاهرا قرارداد بیمه برای این نمایشگاه با ارشاد بسته شده است اما برخی شنیده ها حاکی از این است که بیمه برای غرفه های مسقف بوده است و شامل غرفه های بیرون نمی شود و همین موضوع نگرانی ما را بیشتر می کند! ضمن اینکه غرفه داران معتقد هستند صبح روز جمعه بعد از اطلاع یافتن از خسارت به غرفه ها به نمایشگاه مراجعه کرده اند ولی نگهبانان نمایشگاه از ورود آنان ممانعت کرده اند.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های استان گلستان نیز در رابطه با وضعیت خسارت دیدگان در این نمایشگاه گفت: نمایشگاه استان گلستان ششمین نمایشگاه مهم کشور است اما متاسفانه مسائل حقوقی در حاشیه نمایشگاه وجود دارد که خارج از اراده ماست. برخی از عرصه های نمایشگاه در تصرف غیر قانونی عده ای بود که اکثر آن ها رفع تصرف شده و تنها یک مورد باقی مانده است که ما ضمن در دست داشتن حکم دادگاه بعد از این نمایشگاه برای اجرا اقدام می کنیم.

فرهاد کفایی پور تصریح کرد: تا زمانی که این مشکلات حل نشود ما نمی توانیم طرح های خود را برای رفاه حال شرکت کنندگان در نمایشگاه اجرایی کنیم و مشکلات به قوت خود باقی است.

وی افزود: ما عکس و مستندات وضعیت خسارت هایی که برای غرفه داران رخ داده است را تهیه کرده ایم و منتظر هستیم تا کارشناسان بیمه نظر خود را در روز شنبه برای این موضوع اعلام کنند. در صورتی که بیمه خسارات وارده را نپذیرد ما پیگیر حل مشکل غرفه داران هستیم.

غرفه دارانی که در روز اول این نمایشگاه خسارت های ۱۰۰ درصدی دیده اند منتظر پاسخگویی مسئولان نمایشگاه و البته مسئولان ارشاد هستند تا شاید بتوانند بخشی از خسارت هایی که شامل حال آن ها شده است جبران شود.

هر چند قصه خسارت غرفه داران حاضر در محوطه در نمایشگاه های مختلف گلستان قصه ای تکراری است ولی این موضوع نیازمند تدابیر مسئولان به ویژه مسئولان نمایشگاه بین المللی گلستان است تا دیگر شاهد رخ دادن چنین مشکلاتی نباشیم.