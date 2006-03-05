شوراي همكاري به عنوان اهرم فشار آمريكا بر ضد برنامه هسته اي ايران به كار گرفته نمي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت،محمد حسيب الشعالي رئيس دوره كنوني شوراي اتحاديه عرب گفت:" دولتهاي خليج(فارس) به عنوان اهرم فشار آمريكا بر ضد برنامه هسته اي ايران به كار گرفته نمي شوند."



الشعالي در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با عمرو موسي دبيركل اتحاديه عرب در پايان فعاليتهاي يكصد و بيست و پنجمين نشست وزيران امور خارجه عرب در قاهره كه شب گذشته برگزار شد، گفت : "ما در خليج(فارس) عاقل ودورانديش هستيم و منافع خود را مي شناسيم و اتهامات وارده به كشورهاي خليج(فارس) به اينكه تنها منطقه اي است كه آمريكا آن را اداره مي كند، مبالغه آميز است، ما توافقنامه هايي با واشنگتن داريم، اما مانند ديگر كشورهاي جهان با اين كشوراختلافاتي هم داريم."



وي افزود: موضع كشورهاي خليج فارس درباره عاري شدن منطقه خاورميانه از سلاحهاي هسته اي از جمله منطقه خليج(فارس) از هر منبعي كه باشد، يكسان است، زيرا تهديد چه از سوي ايران يا اسرائيل يكي است، و هيچ اختلافي ميان موضع عربي يا خليج(فارس) دراين مسئله وجود ندارد.



وي درباره شكل و نوع تحرك اعراب در زمينه بين المللي درباره پرونده هسته اي ايران درخاورميانه گفت : "ما درچارچوب مجموعه بين المللي فعاليت مي كنيم، و هيچ طرح ويژه خليج( فارس) يا اتحاديه عرب وجود ندارد، بلكه ما با جامعه بين المللي براي عاري شدن منطقه خاورميانه از سلاحهاي كشتار جمعي همكاري مي كنيم."

وي علت نگراني هاي كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس از برنامه هسته اي صلح آميز ايران را به دولت علت نسبت داد و گفت كه "اولين مورد آن اينكه اعراب حادثه چرنوبيل را به خاطر مي آورند و دومين مورد، خطر گسترش سلاحهاي كشتار جمعي است و اين نگراني توجيه پذير است، و اين نگراني در منطقه خليج(فارس)، منطقه عربي و كشورهاي جهان وجود دارد."



وزيران امور خارجه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در نود و هشتمين نشست خود در رياض (10 اسفند) بر ضرورت حل مسالمت آميز موضوع هسته اي يران در چارچوب نظام پادماني وابسته به آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد كردند.

وزيران امور خارجه كشورهاي عربستان،كويت، امارات، بحرين، عمان، و قطر بارديگر خواستار عاري شدن منطقه خاورميانه از سلاحهاي كشتار جمعي شدند.

اعضاي شوراي همكاري خليج فارس خواستار پيوستن رژيم اسرائيل به معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي شدند.

سران كشورهاي عضو شوراي همكاري دسامبر گذشته در نشست خود در ابوظبي از فعاليت نيروگاه هسته اي غير نظامي بوشهر ابراز نگراني كرده بودند.

پيش از اين اجلاس، وزير امور خارجه امارات در موضعگيري نسنجيده، برنامه صلح آميز هسته اي ايران را براي كشورهاي منطقه خطرناك خواند.

اين در حالي است كه محموداحمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران در سفر دوشنبه 8 اسفند به كويت درباره صلح آميز بودن و خطرناك نبودن برنامه هسته اي كشورش به اعضاي شوراي همكاري خليج فارس اطمينان داد.

شيخ عبدالله بن زايد ال نهيان در اظهاراتي در نشست وزراي امور خارجه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در رياض عربستان ادعا كرد: مسئله موضوع هسته اي ايران هنوز به عنوان تهديدي عمده براي كشورهاي منطقه است.

در همين رابطه كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا پيشتر در سفر خود به چند كشور خاورميانه در صدد جلب نظر آنها براي فشار بر ايران و همراه كردن آنها با اقدامات آمريكا بر ضد برنامه صلح آميز هسته اي ايران شد؛رايس در سفر خود همچنين با شيخ زايد رئيس دولت امارات نيز ديدار و درباره اين موضوع گفتگو كرد.