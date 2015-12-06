نداشتن بودجه، بهانه دولت برای قطع سهم بیمه ۳ هزار تاکسیران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قاضی با بیان اینکه پیگیری های این سازمان برای رفع مشکل بیمه این قشر از جامعه از دولت و سازمان تامین اجتماعی همچنان ادامه دارد، افزود: بر اساس مذاکراتی که در خصوص پرداخت سهم بیمه ای تاکسیرانان با نماینده سازمان تامین اجتماعی داشتیم، نداشتن بودجه و اعتبار برای پرداخت بیمه تاکسیرانان ورودی جدید، عامل این عدم پرداخت عنوان شده است.

وی تصریح کرد: هنوز زمان پرداخت سهم بیمه ای تاکسیرانان ورودی جدید به ناوگان تاکسیرانی مشخص نشده است و تاکسیرانان نگرانی های بسیاری را از این بابت دارند که امیدواریم دولت با تدبیر لازم در این زمینه نسبت به حل مشکلات رانندگان تاکسی اقدامات لازم را به انجام برساند.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی گفت: سازمان تاکسیرانی تا رفع مشکل رانندگان تاکسی در این مساله به هر طریق ممکن پیگیری های لازم را خواهد داشت.