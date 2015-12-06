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۱۵ آذر ۱۳۹۴، ۲۱:۳۸

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان:

پرونده تخلف کادر پزشکی بیمارستان اشرفی در حال پیگیری است

پرونده تخلف کادر پزشکی بیمارستان اشرفی در حال پیگیری است

اصفهان - دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: پرونده تخلف کادر پزشکی بیمارستان اشرفی خمینی شهر با جدیت در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان اصفهان، حسن رحیمی اظهار داشت: پرونده پزشک و پرستاران متخلف با اتهام «خودداری از کمک به مصدوم » در دستگاه قضایی استان تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

وی با ابراز تاسف از رفتار پزشک و پرستاران متخلف نسبت به این بیمار خردسال، افزود: این موضوع از طریق دادسرای انتظامی نظام پزشکی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر، اعلام شکایت شده و پزشک و پرستار مربوطه معلق شده اند.

پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان اصفهان بیان کرد: در پی اتفاقی عجیب، پزشک و پرستار بیمارستان مورد نظر پس از بخیه زدن پارگی چانه یک پسربچه به علت نداشتن پول بابت هزینه درمان، اقدام به کشیدن بخیه ها کردند.

کد مطلب 2993076

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