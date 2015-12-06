پرونده تخلف کادر پزشکی بیمارستان اشرفی در حال پیگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان اصفهان، حسن رحیمی اظهار داشت: پرونده پزشک و پرستاران متخلف با اتهام «خودداری از کمک به مصدوم » در دستگاه قضایی استان تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

وی با ابراز تاسف از رفتار پزشک و پرستاران متخلف نسبت به این بیمار خردسال، افزود: این موضوع از طریق دادسرای انتظامی نظام پزشکی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر، اعلام شکایت شده و پزشک و پرستار مربوطه معلق شده اند.

پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان اصفهان بیان کرد: در پی اتفاقی عجیب، پزشک و پرستار بیمارستان مورد نظر پس از بخیه زدن پارگی چانه یک پسربچه به علت نداشتن پول بابت هزینه درمان، اقدام به کشیدن بخیه ها کردند.