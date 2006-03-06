صفار زاده برجسته ترين شاعر زنده شعر نو ايران است

به گزارش مهر، مير احسان با بيان اينكه چگونه ممكن است چنين ثروت و گنجينه اي كمتر مطرح شود ، از اين كه بسياري از جوانان ما با شعرها و آثار ايشان چندان اشنايي ندارند، ابراز تاسف كرد .

وي گفت : آن شعري كه به عنوان شعر نو و در پاسخ به مقتضيات نو با هضم مهمترين دستاوردهاي شعر مدرن و با رفع مهمترين غفلت شعر مدرن يعني توجه به عالم غيب و باطن ، اين خلاء را پر نمود ، شعر كسي مثل طاهره صفار زاده است.

مير احسان ادامه داد : اگر صفار زاده مثل غزلهاي مولوي يا حافظ مي سرود ، هرگز پاسخگوي مقتضيات زماني نبود و نمي توانست ادعا كند كه شعر او با مدرن بودن، خلاء پرسش از غيب را پر كرده است.

وي در اين نشست كه به همت واحد آفرينش هاي ادبي حوزه هنري استان تهران برپا شد همچنين اظهار داشت: برخي با مهر تبليغي و ايدئولوژيكي زدن به شعر خانم صفار زاده سعي كردند كه دستاوردهاي بسيار بسيار معتبر زباني و كلامي ايشان را بپوشانند و ارزشي براي كارهاي ايشان قائل نشوند.

مير احسان افزود: دو استبداد قبل از انقلاب در برابر شعر صفارزاده ايستادگي كرد كه يكي استبداد پهلوي يعني استبداد كور و جاهلانه يك قدرت فاسد و ديگري استبداد ايدئولوژيك چپ بود كه به دليل ايدئولوژيكي ، از برخورد عادلانه با صداهاي گوناگون ناتوان بود.

وي شعر صفارزاده را پرسش از " وجود" خواند و بيان داشت : اين تنها نقطه اي است كه به شعر ماندگاري مي بخشد چرا كه اين پرسش ، پرسش ابدي انسان است .