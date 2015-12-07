انتظار اجرای برجام و لغو تحریمها را از ژانویه ۲۰۱۶ داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در اظهاراتی از انتظار آغاز فرایند اجرایی شدن توافق هسته ای ۱۴ جولای میان کشورهای ۱+۵ با ایران موسوم به «برجام» در ژانویه سال آتی خبر داد.

«ولادیمیر ورونکوف» نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در این باره گفت: انتظار داریم تا مراحل اجرایی شدن توافق هسته ای در ماه ژانویه سال ۲۰۱۶ آغاز و تحریم های ایران نیز لغو گردند.

خبرگزاری رویترز در این باره اعلام کرد که ایران بسته شدن پرونده موسوم به ابعاد احتمالی نظامی (پی.اِم.دی) در فعالیت های هسته ای خود در شورای حکام آژانس را به عنوان پیش شرطی برای تحقق تمامی وعده های خود اعلام کرده است.

وی با اشاره به گزارش چند روز گذشته «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه داد: امیدواریم تا پایان امروز پیش نویس این قطعنامه میان اعضاء آژانس توزیع شود.

ورونکوف که پس از دیدار با نمایندگان ایران، آمریکا، چین، فرانسه، انگلیس، آلمان و اتحادیه اروپا در «وین» پایتخت اتریش سخن می گفت: در پاسخ به این سئوال که آیا ایران از قطعنامه مذکور راضی خواهد شد، افزود: به نظر می رسد که این چنین باشد.

نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی تأکید کرد: به عقیده ما بر اساس ارزیابی نهایی شورای حکام، مسأله موسوم به «پی.اِم.دی» باید بسته شود.