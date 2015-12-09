پورتال جامع سرمایه گذاری لرستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاحورزی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به مصوبات جلسه گذشته این شورا گفت: یکی از مصوبات جلسه قبل این شورا تشکیل کمیته پیگیری جذب سرمایه گذاران خارجی در شرایط پسا تحریم بود که خوشبختانه این کمیته به ریاست رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان تشکیل و اولین جلسه آن برگزار شد.

وی با بیان اینکه ارسال نامه و معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان به سفارت خانه ها و اتاق های بازرگانی مشترک کشورهای خارجی از جمله اقدامات این کمیته بوده است، تصریح کرد: طراحی و راه اندازی پورتال جامع سرمایه گذاری لرستان از دیگر برنامه های در دستور کار این کمیته است.

رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد با اشاره به اینکه در اولین جلسه این کمیته مصوب شد که همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری استان به صورت سالیانه برگزار شود، گفت: معرفی نمایندگان دستگاه های اجرایی استان در رابطه با پیگیری ماده ۱۴ بهبود محیط کسب و کار از دیگر مصوبات جلسه قبل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بود که تا کنون تنها سه دستگاه نمایندگان خود را در این رابطه معرفی کرده اند.

سلاحورزی در ادامه به موضوعات در دستور کار این جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در آن شهرداری ها موظف هستند برای بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک به بازار مصرف فضا و زمین لازم برای ایجاد بازارچه عرضه کالا را فراهم کنند از جمله مواردی است که در این جلسه باید پیگیری شود.

وی با بیان اینکه این مکان ها می تواند در عرضه تولیدات واحدها موثر بوده و قیمت تمام شده برای مصرف کننده را کاهش دهد، تصریح کرد: آیین نامه اجرایی این ماده ابلاغ شده و بر اساس آن باید کارگروهی برای اجرایی شدن این قانون در استان و به عضویت فرماندار، شهرداری، شوراهای شهر، اتاق اصناف و تعاون و... تشکیل شود.