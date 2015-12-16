مربیان مدعی والیبال گلستان جلوبیایند/برخی به فکر جیب خودشان هستند

عظیم جزیده در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به انتقادات نسبت به وضعیت تیم والیبال جواهری گنبدکاووس اظهار کرد: افرادی که منتقد تیم والیبال جواهری گنبد هستند، علمی و فنی ایراد بگیرند تا جواب شان را بدهم، اگر بخواهند سنتی صحبت کنند، جوابی برای آنها ندارم.

وی افزود: مربیانی داریم که هنوز پست دو و چهار را متوجه نمی شوند و نمی دانند چطور باید جریان بازی را عوض کرد و کسی را نمی بینم که از لحاظ فنی، سطح بالایی داشته باشد.

جزیده تصریح کرد: من از انتقاد منصفانه استقبال می کنم اما مخالف انتقاد مغرضانه و مخرب هستم، اکنون که چند دیدار را باخته ایم، همه کارشناس والیبال شده اند.

وی ادامه داد: زمانی که امکانات نیست، همه فرار می کنند و می گویند تیم جوان است و از آبرو صحبت می کنند، مگر شما گنبد را قهرمان ایران کرده بودید که از آبروی خود می ترسید، گنبد همواره در لیگ برتر، هفتم یا هشتم شده است.

با اختیار تام آمده ام و به کسی اجازه دخالت نمی دهم

سرمربی تیم والیبال جواهری گنبد با بیان اینکه برخی سایت ها، دوستدار والیبال گنبد نیستند، گفت: این عده به فکر جیب خودشان هستند و من هم به کسی باج نمی دهم و آنهایی که می گویند بازیکن به تیم تحمیل شده، بدانند که من با اختیار تام آمده ام و به کسی اجازه دخالت نمی دهم.

جزیده افزود: زمانی که هدایت تیم را پذیرفتم، ۲۴ بازیکن از سوی باشگاه معرفی شده بود که خود من هم خبر نداشتم و تیم در دقایق آخر بسته شد.

وی با اشاره به انتقاداتی که برخی سایت ها از جذب نصرت کیانی و جواد حکمتی کرده اند، خاطرنشان کرد: نصرت کیانی در دیدار مقابل ساپیا با سه دفاع مستقیم، موجب شد تا در دو ست پیروز شویم، وی سه سال قبل سرعتی زن تیم پیکان بوده و دو متر و پنج سانتی متر بلندی قامتش است.

جزیده تصریح کرد: جواد حکمتی نیز بازیکن تیم ملی جوانان بوده و به بودنش در تیمم افتخار می کنم، وی تغییر پست داده و با وجود اینکه اولین سال حضورش در لیگ برتر را تجربه می کند، عالی کار کرده است.

وی با تمجید از رئیس هیئت والیبال گلستان، یادآور شد: آقای نورانی همواره پیگیر والیبال استان هستند و نگاه به شهر خاصی ندارند و همواره با والیبال گنبد تعامل خوبی داشته اند که باید از ایشان تشکر کنم.

وی در پایان گفت: مردم گنبد خودشان والیبال را می فهمند و متوجه شده اند که بازیکنان بومی و جوان بازی های خوبی به نمایش گذاشته اند، فراموش نکنیم که تیمی مانند کاله مازندران با هزینه های میلیاردی در مکان نهم جدول قرار دارد.

گفتنی است؛ تیم جواهری گنبد در پایان نیم فصل نخست لیگ برتر والیبال با کسب سه برد و هشت باخت، در مکان دهم جدول قرار دارد.