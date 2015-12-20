پیشنهادهای یک روانشناس به مخاطبانش/ رمان به مثابه نسخه درمانی

به گزارش خبرنگار مهر، تازهترین ترجمه مریم مفتاحی در قالب رمانی با عنوان «همسر خاموش» نوشته اس. اس. هریسون از سوی نشر آموت روانه بازار کتاب شده است. این داستان روایت زندگی زن و شوهر جوانی است با عنوان «تاد» و «جودی» که سالهای زیادی عاشقانه در کنار هم زندگی کردهاند، اما به مرور زمان، روند زندگی و یکنواختی آن به گونهای رقم میخورد که تغییر بزرگی در روابطشان ایجاد میشود. مرد در عین حال که به همسرش عشق میورزد، روابط عاشقانهای با یک دختر جوان پیدا میکند و دوگانگی و تناقضاتی در خود میبیند.
مریم مفتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این نویسنده و فضای پرداخت داستانی وی اظهار کرد: نویسنده این رمان پیش از اینکه نویسنده باشد یک روانشناس و رواندرمان بوده و صاحب تالیفات زیادی در این زمنیه بوده است. او بر اساس سابقه و تجربه کاری خود به این نتیجه رسیده است که در قالب این چهارچوب نگارشی میتواند دست به یک کار روانشاختی تازه بزند و تاثیرگذاری به وجود بیاورد.
وی ادامه داد: داستان این رمان به دلیل ابعاد دوگانهای که دارد یک رویداد جذاب و قابل اعتنا را روایت میکند و بهانه خوبی برای کار علمی و تحقیقی است. از نظر من این رمان نوعی نسخه درمانی است و نویسنده نیز سعی داشته با توجه به سابقه کاریاش یک روش چکیده درمانی را در چهارچوب رمان به مخاطبان خود ارائه دهد که به نظرم موفق نیز شده است.
این مترجم با تاکید بر اینکه هریسون در رمان خود به دنبال تاثیرگذاری مستقیم روی مخاطبش نیست گفت: این رمان و نویسندهاش تلاش ندارند تا مخاطب را کانالیزه کرده و به سمت و سوی خاصی هدایت کنند. کتاب به دنبال سمت و سو دادن نیست بلکه سعی دارد چکیدهای از تجربیات درمانی مولف را در قالب یک داستان به مخاطب معرفی کند تا در نهایت این خود او باشد که در این زمینه تصمیم بگیرد.
وی در ادامه درباره تازهترین ترجمههای خود نیز گفت: به تازگی رمانی با عنوان «سهره طلایی» نوشته دانا ترپ را که پیش از این برنده جایزه پولیتزر ۲۰۱۴ بود را نیز ترجمه کرده و برای انتشار در اختیار نشر قطره قرار دادهام که که از سوی نشر قطره در دست انتشار قرار گرفته است.
رمان همسر خاموش را نشر آموت با قیمت ۱۸۵۰۰ تومان منتشر کرده است.
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