به گزارش خبرگزاری مهر، این نوآوری جالب توجه توسط گروهی از دانشمندان دانشگاه MIT ارایه شده و مانع از آن می شود که باکتریهای اصلاح شده ژنتیکی خارج از محیط از پیش در نظر گرفته شده برای آنها تکثیر شوند. بدین ترتیب می توان امیدوار بود که عملکرد مولکوهای مهندسی شده ژنتیکی بی خطرتر از هر زمان دیگری شود.

دانشمندان بر این باور هستند که روزی بتوان از مولکولهای مهندسی شده ژنتیکی برای اموری همچون کنترل سطح سموم موجود در منابع آبی تا حرکت در بدن و تشخیص و درمان عوامل عفونت زا استفاده کرد. آنها امیدوارند که این «روز» خیلی دور نباشد.

اما دستیابی به چنین چشم اندازی در ابتدای امر نیازمند آن است که چنین مولکولهای مهندسی شده ژنتیکی به نوعی «رام» شده و همواره تحت کنترل قرار داشته باشند. در واقع دانشمندان تلاش کرده اند که بر روی مکانیسمی کار کنند که در صورت لزوم چنین مولکولهایی را از کار بیندازند.

دانشمندان دانشگاه MIT بر روی این موضوع کار کرده اند. آنها با ارایه دو راهکار جدید توانسته اند زمینه لازم برای مرگ باکتری های اصلاح شده ژنتیکی را در صورتی فراهم آورند که در محیط شیمیایی از پیش در نظر گرفته شده قرار نداشته باشند. بدین ترتیب می توان گفت چنین باکتری هایی کاملا در کنترل دانشمندان قرار می گیرند.

یکی از این راهکارها نوعی سوئیچ مرگ برای باکتریهاست. همچنین سوئیچ رمز عبور نیز راهکار دومی است که به واسطه وجود ترکیبی از مواد شیمیایی خاص عمل می کند و اگر تمامی این موارد در محیطی که باکتری اصلاح شده ژنتیکی قرار دارد وجود نداشته باشد، مکانیسم مرگ آن به طور خودکار فعال می شود.