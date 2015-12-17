همایش ملی بزرگداشت مقام «فضل بن شاذان» در نیشابور برگزار شد‌

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که صبح پنجشنبه با عنوان گرامیداشت مقام «فضل بن شاذان» در تالار فرهنگ سرای سیمرغ نیشابور برگزار شد آیت‌الله وحید‌خراسانی طی پیامی که در این همایش قرائت شد بیان کرد:همایش احیا مقام «فضل بن شاذان» خدمت به امام هشتم است.

در بخشی از این پیام آمده است: نیشابور واقعا عبرت است و باید دید نیشابوری که فضل بن شاذان داشته چه بوده است.

آیت الله وحید خراسانی بیان کرد: نیشابور واقعا مظلوم واقع شده و باید این ظلم جبران شود و ان‌شاالله جبران می‌شود.

در این پیام آمده است: به همه نیشابوری‌ها بگویید این بزرگترین سعادت است که هم نیشابور احیا شود، هم فضل بن شاذان، البته خدمت شما به فضل بن شاذان نزد امام هشتم به شما آبرو می‌دهد چون فضل مقرب‌ترین فرد در نیشابور بوده و کسی به پای فضل نمی‌رسد.

وی یادآور شد: احیا مقام «فضل بن شاذان» خدمت به امام هشتم است چرا که هم راوی از امام معصوم(ع) و هم از امام محمد جواد (ع) و امام هادی(ع) بوده است.

آیت الله وحید خراسانی در پیام خود عنوان کرد: انگیزه ۱۸۰ کتاب آن هم کتابی که امضای امام معصوم(ع) پای آن کتاب باشد، امتیازی است که فضل دارد و لذا نجاشی که کتابش معتمد همه فقها است مقام فضل بن شاذان را به عظمت یاد می‌کند و لذا باید این توفیق را غنیمت شمرد.

وی در پیام خود تاکید کرد: حوزه علمیه هم در اسرع وقت باید در نیشابور تاسیس شود، طلبه‌هایی تربیت شوند که هم از نظر عقاید، احکام و اخلاق واقعا ملا باشند، اگر این همایش فعل است انجام بدهید اجرتان حساب ندارد، چون خدمت به کسی است که خادم مستقیم امام هشتم بوده و فضل بن شاذان مقرب است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابومحمّد، فضل بن شاذان از یاران علی ابن موسی الرضا(ع) امام هشتم شیعیان بود.

فضل بن شاذان، ۱۸۰ جلد کتاب در دفاع از حریم تشیع نوشته، که یکی از آن‌ها کتاب الغیبه پیرامون حجت بن حسن (مهدی) است.

وی در سال ۲۶۰ هجری قمری درگذشت و آرامگاه وی درنیشابور و هم‌جوار بهشت فضل است.