نگاه به جامعه قرآنی نیازمند تغییر است/حق جامعه قرآنی ادا نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره‌شیخ‌لو در مراسم افتتاحیه مرحله کشوری سومین دوره مسابقات قرآنی تلاوت و مرحله کشوری چهارمین دوره مسابقات تسنیم که صبح پنجشنبه در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد بیان کرد: نگاه به جامعه قرآنی و توجه به حقوق آنها نیازمند تغییر و اصلاح است.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم با انتقاد از اینکه بودجه تخصیص داده شده به فعالیت‌های قرآنی به هیچ یک از دستگاه‌های قرآنی پرداخت نشده است بیان کرد: ما برای برگزاری این دوره از مسابقات تلاوت و تسنیم مشکلات مالی داشتیم و حتی برای پرداخت حق‌الزحمه و پرداخت کرایه سرویس معلم قرآن نیز در مضیقه می مانیم.

وی افزود: اگر این وضعیت ادامه پیدا کند ممکن است برگزاری مسابقات قرآن کریم برای سال آینده در اولویت‌های ما قرار نگیرد.

قره شیخ لو با بیان اینکه مشکل جامعه قرآنی بودجه نیست ادامه داد: مشکل این است که این بودجه به اهلش داده نمی‌شود و افرادی که مسئولیت تخصیص آن را دارند کارشان را به درستی انجام نمی‌دهند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه جهت فعالیت‌های قرآنی در کشور، خواستار توجه بیشتر مسئولان به این امر شد و گفت: یک خانم معلم قرآن با خودرو پدرش حدود ۱۵۰ کیلومتر را برای رسیدن به روستایی طی می‌کرد تا بدون هیچ هزینه‌ای قرآن را تدریس کند لذا با وجود چنین ظرفیت‌هایی از نظام جمهوری اسلامی انتظار بیشتری می رود.

وی با تاکید بر این موضوع که جامعه قرآنی باید در قبال اتفاقات قرآنی در کشور احساس مسئولیت کند تا سهم قرآن در کشور ادا شود افزود: پس از حادثه منا هیچ وزارتخانه، نهاد و دستگاهی مسئولیت رسیدگی به خانواده‌های قرآنیان جان باخته در این حادثه را به عهده نگرفت و لذا جامعه ما هنوز نمی‌داند که متولی قرآنی در کشور چه کسی است.

وی با بیان اینکه باید همه از مسئولان مطالبه کنند و بخواهند که پیگیری لازم نسبت به این مسائل انجام شود ابراز کرد: جامعه قرآنی باید با رعایت همه حدود، ادب و اخلاق اسلامی مطالبات خود را بیان کند.

وظیفه جامعه قرآنی ارتقای سطح سلامت است

قره‌شیخلو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این سخن رهبر معظم انقلاب خطاب به فعالان قرآنی که «کار شما قرآنیان راهبردی و استراتژیک است» اصلی‌ترین و محوری‌ترین وظیفه جامعه قرآنی را ارتقای سطح سلامت و امنیت معنوی جامعه عنوان کرد.

وی اظهار کرد: این سخن رهبر معظم انقلاب نشان می‌دهد که در گسترش فعالیت‌های قرآنی همانطور که تلاش می‌کنیم مخاطب را با ظاهر قرآن آشنا کنیم، باید به این سمت پیش برویم که مخاطبان را با جان و روح قرآن آشنا کنیم و لذا اگر اینطور شد مطمئن هستیم آنچه مورد انتظار خداوند و پیامبر(ص) بوده است را انجام دادیم.

وی در همین راستا با اشاره به توجه پیامبر(ص) به آشنایی، فهم و درک قرآنی افراد در اعطای مسئولیت‌ها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شروط تصدی مسئولیت در صدر اسلام، اضافه کرد: بر همین اساس از شما جامعه قرآنی انتظار می‌رود که نیاز جامعه و به خصوص نسل جوان را بشناسید و حداقل پاسخگوی بخشی از سوالات قرآنی آنان باشید.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم با بیان اینکه از دو سال پیش برنامه‌های آموزشی دارالقرآن الکریم با محوریت تربیت قرآنی صورت می‌گیرد، ادامه داد: ما به کمک جامعه قرآنی در این بخش نیاز داریم.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات قرآنی تلاوت و تسنیم از توسعه برنامه‌های قرآنی در دستگاه‌های اجرایی کشور، شناسایی قاریان برتر، لبیک به فرموده رهبر معظم انقلاب مبنی بر پرورش ۱۰ میلیون حافظ قرآن و توسعه فرهنگ حفظ در بین قاریان به عنوان اهداف این مسابقات یاد کرد.