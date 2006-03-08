كمبود فضاي آموزشي و پراكندگي از مهمترين مشكلات دانشگاه علوم پزشكي لرستان است/ طرح پرديس دانشگاهي در خرم آباد نيازمند تخصيص كامل اعتبارات است

دكتر "بهرام دلفان" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر، افزود: دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي لرستان بيش از 90 درصد پيشرفت فيزيكي داشته و با اختصاص اعتبارات و تخصيص كامل آن و همچنين با تأمين آب، برق، تلفن و گاز قابل راه اندازي است.

وي ابراز اميدواري كرد سفر رئيس جمهور به استان لرستان بتواند به راه اندازي سريع تر اين طرح كمك كند.

معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان تصريح كرد: كمبود اعتبارات براي خريد تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي و آزمايشگاهي براي دانشكده ها، بيمارستان هاي آموزشي نيز از ديگر مشكلات دانشگاه علوم پزشكي لرستان است.

وي اخذ مجوز براي راه اندازي تعدادي از رشته هاي كارداني، كارشناسي و دستياري در رشته هاي اطفال، زنان، جراحي، داخلي و قلب را از ديگر خواسته هاي اين دانشگاه عنوان كرد.

دلفان گفت: اخذ مجوز مركز تحقيقاتي با اولويت تحقيقات بر روي گياهان دارويي نيز از خواسته هاي دانشگاه علوم پزشكي لرستان است.

مشكل مسكن اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان

وي با اشاره به مشكلات اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان ياد آور شد: اعضاي هيئت علمي دانشگاه منازل مسكوني سازماني در اختيار ندارند و در گذشته به علت تنگناهاي موجود منازل سازماني كه براي اعضاي هيئت علمي ساخته شده بود به دانشكده پرستاري فعلي در خرم آباد تبديل شد.

معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان اظهار داشت: در حال حاضر اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان توانسته اند تعاوني مسكن براي ساخت منازل مسكوني تشكيل دهند كه تحقق خواسته هاي اين تعاوني نيازمند توجه سازمان مسكن و شهرسازي استان است كه اميدواريم در سفر رئيس جمهور اين امر تحقق يابد.

وي در مورد تعداد دانشكده ها و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي لرستان گفت: دانشكده هاي پزشكي، پرستاري - مامايي، بهداشت و آموزشكده پيراپزشكي در خرم آباد قرار دارند و يك دانشكده پرستاري نيز در اليگودرز وجود دارد.

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان اضافه كرد: 13 مقطع تحصيلي و حدود يك هزار و 700 دانشجوي شبانه و روزانه در اين دانشگاه مشغول به تحصيل هستند و 135 عضو هيئت علمي در 5 بيمارستان آموزشي مسئوليت اين آموزش را بر عهده دارند.

كسب رتبه سوم پژوهش در تيپ 3 دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

وي با اشاره به فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان گفت: فعاليت هاي پژوهشي با اولويت هاي دسته بندي شده انجام مي شود و طي دو سال گذشته در بين دانشگاه هاي علوم پزشكي تيپ 3 رتبه سوم پژوهش را به خود اختصاص داده است.

دلفان ابراز اميدواري كرد كه انتظارات بخش آموزش و پژوهش دانشگاه علوم پزشكي لرستان در زمان اين سفر تأمين شود.

دانشگاه علوم پزشكي لرستان درحال حاضر 4 دانشكده و يك آموزشكده، يك هزار و 724 دانشجوي شبانه و روزانه، 135 عضو هيئت علمي، 5 بيمارستان آموزشي، 64 مركز بهداشتي درماني روستايي و 69 مركز بهداشتي درماني شهري دارد.