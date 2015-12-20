توسعه همکاری های علمی با ۷ کشور/ گسترش فضای تعاملات بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خوانساری با اشاره به اقدامات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مشاور مادر و بازوی تحقیقاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: همکاری پژوهشگاه ارتباطات و معاونت نوآوری وزارت ارتباطات به منظور بومی سازی فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه دراین پژوهشگاه، تعاملات و همکاری های گسترده و نزدیکی با دانشگاهها، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، نمایندگان صنعت از جمله سندیکای مخابرات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت های فعال و دانش ­بنیان حوزه فاوا وجود دارد ادامه داد: در راستای نیازهای بخش فاوای کشور، برنامه های مرکز تحقیقات مخابرات در جهت اولویت های تحقیقاتی مصوب وزارتخانه، هیات امنا و شورای پژوهشی، اجرایی می شود. همچنین برای پیشبرد برنامه های تحقیقاتی، پژوهشکده سیاستگذاری و مدیریت راهبردی فاوا تاسیس شد و با شکل دهی گروه آینده پژوهی در این پژوهشکده، رصد فناوری و روندهای آنها با استناد به روش های علمی، نیازهای پژوهشی آتی را مدنظر قرار می دهد.

خوانساری در مورد نحوه حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از پژوهش های حوزه ICT گفت: با ایجاد معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت های حمایتی این وزارتخانه در خصوص توسعه علم و فناوری بسیار پر رنگ تر شده و برنامه های گسترده ای در جهت توسعه همکاری با پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد تهیه شده است.

وی بر ایجاد ارتباط نزدیکتر با صنعت ICT در کشور تاکید کرد و ادامه داد: این ارتباط چه از طریق نمایندگان صنعت فناوری اطلاعات در سازمان نظام صنفی رایانه ای و سندیکای مخابرات و چه از طریق حمایت و ارایه تسهیلات به شرکتهای کوچک و متوسط و همچنین از طریق صندوق وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات انجام شده و در دست اقدام است.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کارگزاری ارزیابی شرکتهای دانش بنیان به عنوان عضو این کمیته همکاری دارد.

وی بیشتر شدن فضای تعاملات بین المللی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: با هدف تقویت و توسعه همکاری های علمی، پژوهشی و فناورانه در سطح منطقه و جهان نیز تعاملات گستره ای با دعوت وزرای فاوای کشورهای مختلف از جمله سوئد، مجارستان، فنلاند، عراق، افغانستان، روسیه و آذربایجان انجام شده و تفاهم نامه های علمی و فناوری میان طرفین مبادله شده است که مرکز تحقیقات مخابرات نیز به سهم خود در این فعالیتها، با وزارت ارتباطات و معاونت های فناوری و نوآوری و امور بین الملل همکاری دارد.

خوانساری در تبیین چگونگی تاثیرگذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، درحمایت از پژوهش های حوزه ICT گفت: وزارت ارتباطات، زمینه نزدیک تر شدن ارکان مختلف اکوسیستم علم و فناوری فاوا در کشور را فراهم می کند که از جمله بخش دانشگاه ها، پژوهشگاه، پارک ها و مراکز رشد و صنعت است که می تواند در جهت بومی سازی فناوری و توسعه محصولات و خدمات دانش بنیان و مورد نیاز کشور تاثیرگذارباشد.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین قوانین حمایتی در جهت تقویت صنعت و پژوهش حوزه فاوای کشور را تاثیرگذار دانست و افزود: در این زمینه نشست های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرکت های خصوصی فعال حوزه فاوا، برگزار می شود.