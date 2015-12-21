  1. سیاست
  2. سایر
۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۲۴

دبیر ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران خبر داد:

ثبت نام ۹ داوطلب خبرگان و ۸۵ داوطلب مجلس از صبح امروز

ثبت نام ۹ داوطلب خبرگان و ۸۵ داوطلب مجلس از صبح امروز

دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: تعداد ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی به ۱۷۶۶ نفر و تعداد متقاضیان انتخابات خبرگان رهبری به ۲۴۹ نفر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران با اعلام آخرین آمار تعداد ثبت نام کنندگان اظهار کرد: تعداد متقاضیان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در مجموع در سراسر کشور به ۲ هزار و ۱۵ نفر رسید.

وی افزود: از روز اول ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکنون ۱۷۶۶ نفر ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۸۵ نفر متعلق به امروز است.

پورعلی مطلق ادامه داد: تعداد ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به ۲۴۹ نفر رسید که ۹ نفر از آنها از صبح امروز تاکنون ثبت نام کرده‌اند.

 

 

 

کد مطلب 3005621

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها