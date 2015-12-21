ثبت نام ۹ داوطلب خبرگان و ۸۵ داوطلب مجلس از صبح امروز

به گزارش خبرنگار مهر، علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران با اعلام آخرین آمار تعداد ثبت نام کنندگان اظهار کرد: تعداد متقاضیان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در مجموع در سراسر کشور به ۲ هزار و ۱۵ نفر رسید.
وی افزود: از روز اول ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکنون ۱۷۶۶ نفر ثبت نام کردهاند که از این تعداد ۸۵ نفر متعلق به امروز است.
پورعلی مطلق ادامه داد: تعداد ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به ۲۴۹ نفر رسید که ۹ نفر از آنها از صبح امروز تاکنون ثبت نام کردهاند.
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