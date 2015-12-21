اختصاص ۸۰ درصد بازار فناوری اطلاعات به تولیدکنندگان محتوا

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست فعالان تولید محتوای دیجیتال با حضور مرتضی براری معاون وزیر ارتباطات در امور استانها و علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی در شهرستان بروجرد برگزار شد.

در این نشست معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه حمایت از تولید محتوا یکی از اولویت‌های مهم این وزارتخانه است گفت: در آینده نزدیک ۸۰ درصد بازار فناوری اطلاعات در اختیار تولیدکنندگان محتوا (content providers) و ۲۰ درصد در اختیار اپراتورها (network providers) قرار خواهد گرفت.

وی افزود: سعی ما باید این باشد که با استفاده از توان بخش خصوصی در تولید محتوا و سرمایه گذاریهای انجام شده در بخش زیرساختهای ICT کشور، بازاری پویا و رو به رشد جهت تولید و عرضه محتوای دیجیتال به نفع خلق ثروت در کشور ایجاد شود و از این رو باید تلاش کرد شرکتهای توانمند داخلی وارد بازار شوند.

براری با اشاره به تلاش مشترک اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی و شرکتهای تولیدکننده محتوای دیجیتال در راستای تولید و عرضه مناسب محصولات فرهنگی افزود: این همکاری علاوه بر توسعه صنعت تولید فیلم و انیمیشن و بازیهای رایانه ای، به تولید محتوای فاخر ایرانی در تمامی زمینه ها و برای تمامی گروههای سنی منتج شده و به افزایش بهره وری از زیرساخت های ایجاد شده در بخش ICT و خلق ثروت می انجامد.

در این نشست رئیس کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر شناسایی استعدادهای جوان در کشور، عامل اصلی موفقیت در تولید محصولات فرهنگی را هم افزایی شرکتها دانست و خواستار استفاده از فرصت ایجاد شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره شد.

بروجردی با اشاره به اهداف ملی و ضرورت ارتقا سطح همکاریها، گفت: امیدوارم دستاورد این جلسه، کمک به افزایش تولید محتوای الکترونیک در کشور باشد.

به گزارش مهر، این نشست با تشکیل کمیته مشترک پیگیری مصوبات جلسه، ادامه یافت. در این راستا مقرر شد، با توجه به تمایل و ابراز آمادگی اپراتور همراه اول به همکاری در زمینه تولید و عرضه محتوای الکترونیک و دیجیتال و نیز استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی، با مشارکت فعالان بخش خصوصی تولید انیمیشن و بازیهای رایانه ای شهرستان بروجرد به عنوان قطب تولید انیمیشن و بازیهای رایانه ای در کشور، نسبت به عقد تفاهمنامه همکاری اقدام شود.