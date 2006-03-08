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۱۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۳۷

واكنش هاي احتمالي ايران به تصميم شوراي حكام (16):

بايد در چارچوب "ان.پي.تي" فعاليت هاي غني سازي را آغاز كنيم

بايد در چارچوب "ان.پي.تي" فعاليت هاي غني سازي را آغاز كنيم

دكتر مجيد صفا تاج گفت: واكنش ايران نسبت به تصميم شوراي حكام بايد خردمندانه باشد و بر طبق npt عمل كند.

يك صاحبنظر روابط  بين المللي در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در مشهد  با بيان اين مطلب افزود : اگر پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع شود ، ايران همچنان بايد در npt  باقي بماند و تمامي فعاليت هاي غني سازي را آغاز  كند .

مجيد صفاتاج اظهار داشت : با توجه به اينكه البرادعي تحت فشار آمريكا، انگليس و فرانسه قرار دارد، آژانس همچنان  از ايران انتظار دارد همكاري هاي خود را با آژانس گسترش دهد.

اين استاد دانشگاه در پايان خاطرنشان كرد : در حاليكه ساير كشورها بايد از كشورهايي كه به عضويت npt در آمده اند حمايت كنند، اما ايران همواره با عدم حمايت  كشورها مواجه است و عليرغم همكاري هاي گسترده  با آژانس، مورد بي مهري اعضاي npt قرار مي گيرد.

کد مطلب 300643

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