بايد در چارچوب "ان.پي.تي" فعاليت هاي غني سازي را آغاز كنيم

يك صاحبنظر روابط بين المللي در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود : اگر پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع شود ، ايران همچنان بايد در npt باقي بماند و تمامي فعاليت هاي غني سازي را آغاز كند .
مجيد صفاتاج اظهار داشت : با توجه به اينكه البرادعي تحت فشار آمريكا، انگليس و فرانسه قرار دارد، آژانس همچنان از ايران انتظار دارد همكاري هاي خود را با آژانس گسترش دهد.
اين استاد دانشگاه در پايان خاطرنشان كرد : در حاليكه ساير كشورها بايد از كشورهايي كه به عضويت npt در آمده اند حمايت كنند، اما ايران همواره با عدم حمايت كشورها مواجه است و عليرغم همكاري هاي گسترده با آژانس، مورد بي مهري اعضاي npt قرار مي گيرد.
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