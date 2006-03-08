بايد در چارچوب "ان.پي.تي" فعاليت هاي غني سازي را آغاز كنيم

يك صاحبنظر روابط بين المللي در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود : اگر پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع شود ، ايران همچنان بايد در npt باقي بماند و تمامي فعاليت هاي غني سازي را آغاز كند .

مجيد صفاتاج اظهار داشت : با توجه به اينكه البرادعي تحت فشار آمريكا، انگليس و فرانسه قرار دارد، آژانس همچنان از ايران انتظار دارد همكاري هاي خود را با آژانس گسترش دهد.