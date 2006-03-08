تهديدهاي اتحاديه اروپا عليه ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، اتحاديه اروپا همچنين ادعا كرد: تصميم ايران براي توقف بازرسيهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي پس از اينكه شوراي حكام شورا اين مسئله را يك ماه پيش به شوراي امنيت اطلاع داد، تاكيدي بر سوء ظنها درباره اهداف هسته اي ايران است .



توماس اسلتزر نماينده اتريش در آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت :" اگر ايران به اين خواسته ها تن در ندهد، آنگاه شوراي امنيت با قدرت از درخواستهاي شوراي حكام و تلاشهاي آژانس بين المللي براي حل مسائل لاينحل حمايت خواهد كرد."



اتريش در حال حاضر رياست دوره اي اتحاديه اروپا را برعهده دارد.



اروپا و آمريكا همچنان در برنامه صلح آميز هسته اي ايران كه تاسيسات هسته اي خود را تحت نظارت مستمر بازرسان بين المللي قرار داده است، و حتي بر اساس گزارش اخير محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي هيچ انحرافي در اين برنامه ها و غير صلح آميز بودن آن وجود ندارد، ايجاد شك و ترديد مي كنند.

ايران تاكيد كرده است، انجام غني سازي در خاك خود را يك حق حاكميتي و راهبردي براي خود مي داند و هرگز بر سر حقوق خود سازش نخواهد كرد.



اين در حالي است كه نيكلاس برنز معاون وزير امور خارجه آمريكا با اشاره به تلاشهاي كشورش براي جلب حمايت ديگر كشورها به منظور اعمال تحريم عليه ايران درعين حال اذعان كرد كه در ميان اعضاي شوراي امنيت درباره اين مسئله اختلاف وجود دارد.

آژانس بين المللي انرژي اتمي امروز در سومين روز نشست خود در باره برنامه هسته اي ايران را مورد بررسي قرار خواهد داد .

خبرگزاري مهر متن كامل اين بيانيه را به زودي در اختيار علاقه مندان قرار خواهد داد.