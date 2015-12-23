به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی، در نشست کلان منطقه ۱۰ آمایش که با حضور روسا و معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در این کلان منطقه و به منظور اجرایی کردن بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی گفت: کلان منطقه ۱۰ به لحاظ سابقه،‌ تعداد اساتید، دانشجویان، تعداد رشته های موجود نقش مهمی را در آموزش علوم پزشکی کشور به عهده دارد.

لاریجانی افزود: ۵۰ ماموریت به دانشگاه های مختلف واگذار کردیم و البته با توجه به ظرفیت های دانشگاه ها این ماموریت ها نیز متفاوت در نظر گرفته شده اند.

وی افزود: برای مثال از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخواست کردیم تا در زمینه آموزش علوم پزشکی فعالیت کنند که البته این به این معنا نیست که دانشگاه های دیگر نیازی به فعالیت در این زمینه ندارند، بلکه می بایست به فعالیت های خود با جدیت تمام ادامه دهند.

معاون آموزشی وزیر بهداشت گفت: ماموریت های دانشگاه ها همگی در راستای پیشبرد اهداف برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و تعالی علوم پزشکی در کل کشور است و در منطقه ۱۰ آمایش با برگزاری جلسات منظم می توان به خوبی جوانب تمامی امور موردنظر را مورد بحث و بررسی قرار داد.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی تهران در بحث های مربوط به اخلاق حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی ایران در مبحث اعتبار بخشی و سایر دانشگاه ها نیز با ماموریت های ویژه ای فعالیت می کنند.

لاریجانی تاکید کرد: هدف اصلی از همه این نشست ها و تقسیم بندی منطقه ای برای اجرای بسته های تحول و نوآوری این است که تمام تلاش خود را در جهت رشد کشور انجام دهیم و وزارت بهداشت نیز در این زمینه تمامی همکاریهای لازم را انجام خواهد داد.

وی در خصوص اجرای برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سایر دانشگاههای کشور گفت: خوشبختانه دانشگاههای علوم پزشکی با جدیت تمام موضوع را پیگیری می کنند و دانشگاههای مستقر در هر کلان منطقه با تقسیم کار در راستای ماموریت های واسپاری شده سعی کرده اند در بخش ماموریت های مشترک و ویژه هرکدام وظایف مشخصی را به عهده بگیرند.

معاون آموزشی وزیر بهداشت ضمن تاکید بر فعال کردن دبیرخانه کلان منطقه ۱۰ آمایشی افزود: انتظار می رود که با این تقسیم بندی و تلاشی که روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام خواهند داد و با همکاری حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت بتوانیم هرچه سریعتر بسته های تحول و نوآوری را عملیاتی کنیم.