هوای اصفهان برای افراد حساس ناسالم گزارش شد

بابک صادقیان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز میانگین آلودگی هوای اصفهان ۱۳۸ سنجیده شده که برای افراد حساس ناسالم گزارش شده است.
وی بیان داشت: بیشترین میزان آلودگی را در بزرگراه خرازی و بلوار دانشگاه به ترتیب با شاخص آلودگی هوا ۱۴۹ و ۱۴۰ ثبت شده است.
رئیس امور آزمایشگاههای محیط زیست استان اصفهان تصریح کرد: شاخص آلودگی هوا در میدان احمدآباد، میدان امام حسین (ع)، پل خواجو و خیابان رودکی به ترتیب بالاترین آلودگی هوا را در شهر اصفهان نشان میدهد.
وی بیان داشت: امروز در حالی سجزی، شاهینشهر، خمینیشهر و نجفآباد به ترتیب جزو آلودهترین شهرستانهای اصفهان قرار گرفته اند که هوای مبارکه و کاشان سالم است.
صادقیان اضافه کرد: بر اساس گزارشات اداره کل هواشناسی استان اصفهان، هوای استان امروز غبارآلود با انباشت آلايندهها همراه است و از بعداز ظهر به تدريج با افزايش ابر و وزش باد مواجه خواهيم بود.
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