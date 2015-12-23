۹دی روز بصیرت افزایی، میثاق مجدد با ولایت و آموزه های انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا اسماعیلی در جلسه ستاد دهه فجر و ۹ دی شهرستان گلپایگان که عصر چهارشنبه در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه امسال تکلیف قانونی، شرعی، اجتماعی و سیاسی بر دوش همه آحاد جامعه خصوصاً هیئت های اجرایی و نظارت انتخابات برای دو انتخابات در پیش رو، گذاشته شده است باید به آنها کمک کرد زیرا برگزاری همزمان دو انتخابات کار بسیار سنگینی است.

امام جمعه گلپایگان با اشاره به اینکه دیدگاه ها و نظرات گروه های مختلف در دو انتخابات نقش دارد، افزود: به لحاظ نقش دیدگاه ها و نظرات گوناگون حساسیت این انتخابات بیشتر است و ما باید بستر و زمینه سازی برگزاری یک انتخابات سالم را طبق رضای خداوند، ولی عصر (عج) و مقام معظم رهبری فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه ۹ دی با توجه به آنچه اتفاق افتاد، روز بصیرت و بصیرت افزایی نامگذاری شد و در واقع یک میثاق مجدد با نظام، ولایت و آموزه های انقلاب شکل گرفت، گفت: دشمن همیشه به دنبال لطمه زدن است و دست از دشمنی خود برنمی دارد و سعی دارد از کوچکترین روزنه و فضایی به وجود آمده نهایت فرصت طلبی را انجام دهد.

نماینده ولی فقیه در گلپایگان با اذعان به اینکه ما باید فرصت سازی کرده و فرصت سوزی نداشته باشیم، تصریح کرد: ما باید مواظب باشیم تا فرصت به دشمن ندهیم، آنها را کاملاً رصد کنیم و بر اساس آموزه های انقلاب، دین و منویات حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری این انقلاب که امانتی از ناحیه آن بزرگواران در دست ماست را به خوبی نگه داری و پاسداری کنیم.

حجت الاسلام اسماعیلی با بیان اینکه کمیته های دهه فجر و برنامه ریزان ۹ دی با رویکردی که ستاد دهه فجر مرکز دارند مسایل را رایزنی و پیگیری کنند، تاکید کرد: ما باید از تمامی ظرفیت ها و تا آنجا که ممکن است از نخبگان، اندیشمندان، دانشجویان، دانش آموزان، طلاب و توده مردم برای احیای دهه فجر استفاده کنیم.

امام جمعه گلپایگان با اشاره به اینکه مقرر بود سخنرانان کشوری برای مراسم ۹ دی در گلپایگان دعوت کنیم که به نتیجه نرسیدیم، افزود: حساسیت حماسه ۹ دی و دهه فجر امسال را از این بابت که شهرستان فضای آرامی دارد، برجسته می کنیم.

وی افزود: شاید برخی بخواهند در ناآرامی ها و فراز و نشیب ها ماهی مقصود خود را بگیرند و این وظیفه ماست که مراقب باشیم از فضای ۹ دی، مراسم دهه فجر و هفته وحدت کاندیداهای نمایندگی مجلس، احزاب و گروه ها سوء استفاده و مصادره مطلوب نکنند.

اصرار برخی کاندیداها برای استفاده از تریبون نماز جمعه

نماینده ولی فقیه در گلپایگان با تأکید بر اینکه مراسم ۹ دی، دهه فجر و هفته وحدت مجموعه هایی است که متعلق به همه افراد و شهرستان بوده و به گروه، جریان و دسته خاصی تعلق ندارد، گفت: با توجه به حساسیت این برهه در دوران برگزاری انتخابات برخی تمایل به سخنرانی پیدا کرده اند و می خواهند از نردبان امام جمعه بالا بروند.

حجت الاسلام اسماعیلی ادامه داد: از یک ماه گذشته تاکنون افراد مختلفی به عنوان کاندیدا و یا طرفداران آنها از من درخواست سخنرانی برای پیش از خطبه های نماز جمعه را داشته اند که چنین اجازه ای به آنها داده نشد زیرا نمی خواهیم فضای نماز جمعه، فضایی برای افراد خاص شود.

وی تصریح کرد: با این اوصاف ما باید هوشیاری خود را دو چندان کنیم و اگر تبلیغی هم به هر بهانه برای انتخابات می شود برای این باشد که اکثریت مردم پای صندوق های رأی بیایند و معیارهایی که در سخنان مقام معظم رهبری، امام راحل و شهدای والامقام در رابطه با انتخاب اصلح است، بیان شود.

امام جمعه گلپایگان با بیان اینکه حضور بعضی از کاندیداها در مجالس فاتحه خوانی و درخواست بیان اطلاعیه از سوی آنها یک نوع تبلیغات غیرقانونی است، افزود: از فضای ۹ دی، جلسات آن، مراسم دهه فجر و ایام هفته وحدت که پیش رو داریم ولو در زمان مجاز تبلیغات نیز کاندیداها حق سوء استفاده ندارند و نباید اجازه داد فضای این جلسات تحت تأثیرافراد، احزاب و گروه ها قرار گیرد.

وی ادامه داد: بدیهی است که سخنرانان دعوت شده به این جلسات باید وسواس به خرج داده و برای حفظ آرامش شهر مسایلی که ربطی به این شهرستان ندارد را بیان نکرده و موج سازی نکنند؛ زیرا ایجاد موج، راحت و مهار و جهت دادن آن بسیار سخت است.

حجت الاسلام اسماعیلی با اذعان به اینکه سخنرانان باید را از قبل توجیه شوند تا فضای آرام و جوّ شهرستان مبتلا به یک سری مسایل، حزبی و جناحی نشود، اظهار کرد: پیرامون حماسه ۹ دی و دهه فجر و هفته وحدت در مدارس و دانشگاه ها، باید در راستای زیرساخت هایی که فتنه را به وجود آورد، روشنگری صورت گیرد.

سخنرانان مراسم های مناسبتی حفظ آرامش شهرستان را مدنظر قرار دهند

در ادامه حسین فراست فرماندار گلپایگان با اشاره به اینکه باید به مباحثی که در راستای برنامه ریزی مناسبت ها گفته می شود توجه کامل و لازم شود، اظهار داشت: سخنرانان و افرادی که در شهرستان حضور پیدا می کنند با توجه به اینکه در آستانه برگزاری دو انتخابات بسیار مهم هستیم، نسبت به حاکمیت این آرامش نسبی پایبند باشند.

فراست در پایان با تأکید بر اینکه باید انتخابات را جدی بگیریم، بیان داشت: برگزاری یک انتخابات خوب که در شأن دولت و نظام باشد، موجب خشم دشمن است زیرا آنان انتخابات ما را به عنوان یک رفراندوم می بینند لذا وظیفه ماست که مردم را با نشاط و شادی در پای صندوق های رأی برای برگزاری یک انتخابات سالم دعوت کنیم.

در ادامه محمدصادق جباری مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه برگزاری جلسه ستاد دهه فجر و ۹ دی با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در تبیین ابعاد مختلف این مناسبت ها صورت می گیرد، اظهار داشت: به مناسبت حماسه ۹ دی یک مراسم سخنرانی در مسجد آمسیح با حضور سخنران حاج احمد پناهیان و برنامه ای دیگر به همین مناسبت در روز ۹ دی در شهر گلپایگان برگزار خواهد شد و دو برنامه متمرکز نیز در شهرهای گوگد و گلشهر برگزار خواهد شد.

وی افزود: همچنین اداره آموزش و پرورش در ۱۵ مدرسه برنامه صبحگاهی با موضوع حماسه ۹ دی و قرائت مقاله از سوی دانش آموزان برگزار خواهد کرد و کمیته دانشجویی هم برنامه ریزی هایی با موضوع روشنگری با حضور دانشجویان در ایام ۹ دی و هفته وحدت در دانشگاه های شهرستان گلپایگان خواهند داشت.