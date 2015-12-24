به گزارش خبرگزاری مهر، سایت مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار گزارشی از مسدود کردن دارایی های بانک مرکزی ایران در آمریکا خبر دادند. ۲۲۶ نماینده کنگره به برداشت ۱/۵۷ میلیارد دلار از حسابهای بلوکه شده بانک مرکزی رای دادند.

پیش از این نیز نمایندگان کنگره طرحهایی برای بلوکه کردن دارایی های ایران پیشنهاد داده بودند.

روز چهارشنبه نمایندگان احزاب جمهوری خواه و دموکرات در طرحی ضدایرانی خواستار برداشت از منابع مالی متعلق به بانک مرکزی ایران شدند که توسط آمریکا مسدود شده است.

این طرح موسوم به کمک به دادگاه از سوی کنگره برای پشتیبانی از فرآیند ادعایی رسیدگی به پرونده اقدامات تروریستی منتسب به ایران تصویب شده است.

پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز در بیانیه ای ضمن حمایت از این قانون مدعی شد: ۱۳۰۰ شهروند آمریکایی از جانب اقدامات تروریستی ایران آسیب دیده اند و باید به آنها غرامت پرداخت شود.