خبرگزاری مهر - گروه استانها: سد مخزنی ایوشان در ۶۵ کیلومتری خرم آباد در بخش زاغه احداث شده است که در بهمن ماه سال گذشته پس از ۱۰ سال کلنگ زنی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور افتتاح شد.

تراز احداث این سد از سطح دریا هزار و ۸۴۸ متر، حجم مخزن سد ۵۲ میلیون مترمکعب بوده و در حال حاضر آب پشت این سد در تراز ۱۸۴۸ قرار دارد یعنی ارتفاع آب دریاچه سد هم اکنون ۴۴ متر است.

عملیات اجرایی پروژه سد ایوشان از سال ۸۳ آغاز شد و مطابق برنامه زمان بندی قرار بود این سد ظرف مدت پنج سال به بهره برداری برسد ولی به علت قطره چکانی بودن روند تخصیص اعتبارات بیش از ده سال از زمان کلنگ زنی این پروژه گذشت تا افتتاح شد.

در آخرین جلسه ستاد بحران لرستان که در تاریخ ۱۱ ام آذر ماه امسال در محل استانداری لرستان برگزار شد موضوع ایجاد مشکل برای سد ایوشان و اینکه با وقوع این مشکل امکان آبگیری مجدد این سد وجود ندارد از سوی مدیریت ارشد لرستان مطرح شد.

در این جلسه هوشنگ بازوند استاندار لرستان خطاب به مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان بر لزوم رفع این مشکل تاکید کرد و گفت: باید با توجه به بارندگی های مطلوبی که در استان امسال شاهد هستیم همه تلاش ها برای ذخیره آنها و سیلابها صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه این میزان بارندگی برای لرستان یک فرصت استثنایی محسوب می شود گفت: اگر از این فرصت استفاده نشود مانند سالهای گذشته که با خشکسالی مواجه بودیم باید افسوس بخوریم.

در این جلسه مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان قول مساعد داد که این مشکل ظرف روزهای آینده برطرف شود و این در حالیست که هنوز با گذشت بیش از ۲۰ روز هنوز این امر عملیاتی نشده تا مردم استان از باران های پاییزه بی سابقه امسال بی نصیب بمانند.

علی امید سیفی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر مدعی است که در خشکسالی های سال گذشته آبی که بعد از افتتاح پشت سد ایوشان ذخیره شده بود برای مناطقی مانند «پل هرو»، «چغلوندی»، «کاکارضا»، «دوره چگنی» و شهرستان پلدختر رها سازی شده تا به دست مردم و کشاورزان این مناطق برسد.

وی با تایید مشکل به وجود آمده برای سد ایوشان لرستان عنوان کرد: متاسفانه کابل دریچه این سد پاره شده و این از آبگیری مجدد آن جلوگیری کرده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان با بیان اینکه هم اکنون قرارگاه خاتم در حال تعمیر این دریچه هستند گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته این مشکل ظرف هفته آینده رفع می شود.

سیفی مدعی شد: این امر مشکل خاصی برای سد نیست و به زودی از سوی قرار گاه رفع می شود.

وی مدعی است که در اولین آبگیری سد ایوشان بیش از ۵۰ میلیون متر مکعب آب پشت آن ذخیره شده بود و ادامه می دهد: در خشکسالی های سال گذشته آب آن برای مناطقی مانند «پل هرو»، «چغلوندی»، «کاکارضا»، «دوره چگنی» و شهرستان پلدختر رها سازی شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چه میزان آب پشت این سد ذخیره است گفت: در حال حاضر حجم مرده ای پشت این سد جمع شده و قابل استفاده نیست.

سیفی افزود: حدود هفت میلیون مترمکعب آب پشت سد ایوشان هم اکنون ذخیره است.