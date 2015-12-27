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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۳۷

در سمنان انجام شد؛

برگزاری شورای هماهنگی معاونان بهبود تولیدات گیاهی منطقه سه کشور

برگزاری شورای هماهنگی معاونان بهبود تولیدات گیاهی منطقه سه کشور

سمنان - معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان ازبرگزاری دومین جلسه شورای هماهنگی معاونان بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان های منطقه سه کشور در سمنان خبر داد.

حسین اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری شورای هماهنگی معاونان  بهبود تولیدات گیاهی منطقه سه کشور در سمنان اظهار داشت: این جلسه یک روزه با حضور معاونان جهادکشاورزی استان های اصفهان، قم، البرز، مرکزی با دستور کار بررسی و پیگیری مباحث  مرتبط  با کشت پائیزه خصوصاً کلزا ، خط اعتباری مکانیزاسیون و وضعیت آمار تولید محصولات  زراعی برگزار و تصمیمات لازم گرفته شد.

وی افزود: این گونه جلسات با هدف ایجاد هماهنگی و یکنواختی  تصمیمات منطقه ای برگزار می شود که مصوبات و نتایج این نشست برای پیگیری و اقدام لازم  به معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی منعکس می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در خاتمه یادآور شد: مباحثی مانند وضعیت بیمه محصولات زراعی، توسعه آبیاری میکرو و نظارت بر فرآورده های کودی در دستور کار جلسه بعدی شورای هماهنگی معاونان بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان های منطقه سه کشور قرار گرفت.

کد مطلب 3010493

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