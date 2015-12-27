حسین اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری شورای هماهنگی معاونان بهبود تولیدات گیاهی منطقه سه کشور در سمنان اظهار داشت: این جلسه یک روزه با حضور معاونان جهادکشاورزی استان های اصفهان، قم، البرز، مرکزی با دستور کار بررسی و پیگیری مباحث مرتبط با کشت پائیزه خصوصاً کلزا ، خط اعتباری مکانیزاسیون و وضعیت آمار تولید محصولات زراعی برگزار و تصمیمات لازم گرفته شد.

وی افزود: این گونه جلسات با هدف ایجاد هماهنگی و یکنواختی تصمیمات منطقه ای برگزار می شود که مصوبات و نتایج این نشست برای پیگیری و اقدام لازم به معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی منعکس می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در خاتمه یادآور شد: مباحثی مانند وضعیت بیمه محصولات زراعی، توسعه آبیاری میکرو و نظارت بر فرآورده های کودی در دستور کار جلسه بعدی شورای هماهنگی معاونان بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان های منطقه سه کشور قرار گرفت.