میانگین قیمت مسکن تهران متری ۳.۹میلیون تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۴ که برگرفته از آمار خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منتشر شد.

در آذرماه ۱۳۹۴ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۲۶۳۸ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۸ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین در آذرماه متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۸.۸ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل با ۰.۶ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل با ۱.۲ درصد کاهش همراه بوده است.

در آذر سال ۱۳۹۴ از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۷۷.۲ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۰.۶ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آذر سال ۱۳۹۴حاکی از آن اسـت که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۳.۳ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۲، ۴ و ۱۰ به ترتیب با سهم ۸.۱، ۱۰.۶ و ۶.۱ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

شایان ذکر است ۶۸.۳ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفاً مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۱۸، ۱، ۸، ۱۵، ۱۴، ۱۰، ۲، ۴، ۵ و ۷) بـوده و ۱۲ منطقه دیگر

تنها ۳۱.۷ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۴، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۱۰۸.۸ هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴.۷ درصد کاهش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران ۳۸.۷ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش ۱.۱ درصدی مواجه بوده است.

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