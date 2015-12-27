۴۹۵ فقره پرونده قاچاق کالا در خراسان جنوبی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسنی مقدم ظهر یکشنبه در کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خراسان جنوبی با بیان اینکه قاچاق کالا یکی از موضوعاتی است که اقتصاد و بخش های اقتصادی جامعه را تحت الشعاع قرار می‌دهد، افزود: باید روی موضوع قاچاق تمرکز جدی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قاچاق را در ارتباط با حامل های انرژی و سوخت داریم، گفت: وضعیت قاچاق در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته جهان بسیار بالا است.

دبیر کمیسیون برنامه ریزی،هماهنگی و نظارت مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی با اشاره به اینکه نشست های مختلفی در محل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده است، افزود: ارائه طرح‌ها و اولویت های فرهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیگیری اعتبارات در این خصوص از اقدامات در این نشست بوده است.

وی با بیان اینکه در این نشست‌ها تجهیز دبیرخانه کمیسیون استان مورد پیگیری قرار گرفته است، گفت: تجهیز ایست و بازرسی دیهوک و اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی نیز در این نشست‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تعداد هشت جلسه با ۳۱ مصوبه و تعداد چهار نشست تخصصی در ارتباط با پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان برگزار شده است، افزود: پیگیری خروج کالاهای مشمول تسهیلات مرز نشینی به صورت تجاری از اهم اقدامات این جلسات بوده است.

حسنی مقدم با بیان اینکه ۴۹۵ فقره پرونده قاچاق کالا وارده تعزیرات حکومتی در ۹ ماهه نخست سال در استان داشته‌ایم، افزود: ۴۴۳ پرونده مختومه، ۱۴۱ پرونده مانده در استان داریم.

وی افزود: بیش از ۱۲ میلیارد ریال وصولی از این پرونده‌ها بوده است.

به گفته وی ارزش ریالی پرونده های قاچاق کالا در استان بیش از ۴۴ میلیارد و ۱۰۵ میلیون ریال بوده است.

برخورد با قاچاقچیان کالا و ارز شبکه‌ای در برنامه نیروی انتظامی

مجید شجاع، فرمانده انتظامی خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: در سال جاری از ابتدای سال هشت فقره طرح سراسری انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در طی ۹ ماهه سال ۹۴ تعداد هزار ۳۶۸ فقره پرونده زیر ۱۰۰ میلیون تومان و تعداد ۹ فقره پرونده بالای ۱۰۰ میلیون تومان داشته‌ایم، افزود: ارزش ریالی این پرونده‌ها ۵۴۴ میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال گذشته ۴ درصد به لحاظ مالی افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه دو کارگروه آموزشی در استان برگزار شده است، افزود: در این کارگروه شیوه‌ها و قوانین جدید مبارزه با قاچاق آموزش داده می‌شود.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی بیان داشت: در استان به بیشتر به دنبال پیگیری قاچاقی که محل عبور از استان به شهرهای شمالی کشور هستیم.

وی با اشاره به اینکه ایستگاه های ایست بازرسی بیشتر در حوزه مواد مخدر کار می‌کنند، افزود: در دیهوک نیاز به اسکنر است.

شجاع با بیان اینکه اصل بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاقچیان شبکه‌ای هستند، افزود: پیشگیری از باندهای مهم قاچاق کالا و ارز مورد هدف است.