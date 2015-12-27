تکمیل زیرساخت مسکن مهر کشور ۵۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا امیرکمالی در جلسه بررسی مشکلات مسکن مهر استان قزوین که عصر یکشنبه با حضور منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری و مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی در استانداری برگزار شد اظهارداشت: باید با تعامل و همدلی همه مسئولان بتوانیم برای حل مشکلات مردم گام برداریم و آرامش روحی و روانی آنها را در زندگی فراهم کنیم.

وی افزود: یکی از دغدغه های مردم تامین مسکن است و با شکل گیری مسکن مهر که امروز با مشکلات زیادی در ریرساختها روبروست باید دست به دست یکدیگر داده و برای تکمیل آن و تامین نیازهای آن گام برداریم.

امیرکمالی تصریح کرد:مسکن مهر در شرایط خاصی از نظر منابع مالی قرار دارد و در سال گذشته از سوی وزارت نیرو، راه و شهرسازی نسبت به برآورد هزینه های مورد نیاز برای تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی اقدام شد تا بتوانیم در یک برنامه ریزی مدون برای تامین آن و اجرای کارها اقدام کنیم.

مشاور وزیر نیرو در امور مسکن مهر کشور یادآورشد: بر اساس فهرست بهای سال ۹۳ برای تکمیل خدمات زیرساختی مانند آّب، برق، گاز، شبکه فاضلاب در بخش مسکن مهر غیرمالکی بیش از ۵۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا بتوانیم به یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحد خدمات پایدار ارائه کنیم.

وی گفت: باید پذیرفت مسکن مهر در شرایط هیجانی و در مدتی کم ساخته شد که پس از آن در شرایط تحریم و کمبود منابع مالی قرار گرفتیم و امروز قادر نیستیم همه مشکلات را بسرعت و به تنهایی برطرف کنیم.

امیرکمالی یادآورشد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران برای ارائه خدمات زیرساختی مسکن مهر یا باید از محل آورده متقاضیان هزینه کنیم و یا از محل فروش اراضی که وزارت نیرو در هر دو صورت آماده همکاری است تا مشکلات مردم را حل کند.

تکمیل زیرساختهای مسکن مهر استان قزوین با ۴۵ میلیارد تومان اعتبار

وی با اشاره به مسکن مهر استان قزوین و ضرورت حل مشکلات آن اظهارداشت: برای حل مشکلات زیرساختی مسکن مهر استان بیش از ۴۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که سهم وزارت نیرو ۱۵ میلیارد تومان است که در سه روز آینده مبلغ سه میلیارد تومان برای حل بخشی از نیازهای زیرساختی و آغاز عملیات اجرایی تامین خواهیم کرد.

امیرکمالی بیان کرد: برای ساخت تصفیه خانه شهرهای بیدستان، محمدیه و ناحیه شهری مهرگان هم پیشنهاد می کنیم از مشارکت بخش خصوصی استفاده شود تا کار با سرعت بیشتری اجرایی شود.