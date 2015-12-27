نخستین محموله تولیدی صنایع با پایه غیرنفتی از پارس جنوبی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یوسفی گفت: نخستین محموله تولیدی صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با پایه غیرنفتی از سوی بخش خصوصی به میزان ٥٠٠ تن بارگیری و به کشور ازبکستان صادر شد.

وی صادرات این محموله را در شرایط کنونی نویدبخش استقبال دیگر سرمایه‌گذاران در شرائط پساتحریم دانست و تصریح کرد: همه مراحل تولید کالای یادشده در منطقه ویژه پارس انجام شده است؛ ضمن آن که تاکنون سه محموله از این کالا به مقصد ازبکستان بارگیری و صادر شده است.

یوسفی میزان اشتغالزایی در این طرح را ١٥٠ نفر عنوان کرد و گفت: صادرات نخستین محموله تولیدی صنایع مستقر در منطقه با پایه غیرنفتی زمینه حضور دیگر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فعال در امر صادرات را به دنبال خواهد داشت، همچنین این سازمان آمادگی خود را برای حضور دیگر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: در آینده‌ای نزدیک و با بهره‌برداری از همه فازهای پارس جنوبی، تولید روزانه گاز از میدان مشترک پارس جنوبی به روزانه ٨٠٠ میلیون مترمکعب خواهد رسید.