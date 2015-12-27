سه هزار واحد مسکن مهر استان قزوین ماه آینده واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات مسکن مهر استان که با حضور امیرکمالی مشاور وزیر نیرو در مسکن مهر کشور و مدیران دستگاههای خدمات رسان در استانداری برگزار شد اظهارداشت: استان قزوین به لحاظ موقعیت جغرافیایی، قرار گرفتن در نردیکی پایتخت و ظرفیت های فراوان نیازمند گسترش خدمات در زمینه های مختلف است.

وی اضافه کرد: با اجرای ۶۰ هزار مسکن مهر در شهرهای کمتر و بیش از ۲۵ هزار نفر جمعیت و بافت فرسوده گام مهمی در تامین مسکن گروههای کم درآمد برداشته شده اما تامین زیرساختهای اساسی و مورد نیاز مردم هزینه های هنگفتی نیاز دارد که با تلاش مسئولان دستگاههای اجرایی درصدد تامین آنها هستیم.

حبیبی یادآورشد: از مجموع واحدهای یادشده ۵۶۰۰ واحد مربوط به شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت است که بزودی جشن واگذاری آنها را با حضور مسئولان کشوری برگزار می کنیم.

وی اضافه کرد: با تلاش و پیگیری مسئولان دستگاههای اجرایی تاکنون ۴۵ هزار واحد مسکن مهر در استان قزوین تکمیل شده و تا پایان امسال هم ۱۰ هزار واحد دیگر آماده افتتاح و بهره برداری می شود.

معاون عمرانی استانداری قزوین اظهارداشت: در ساخت مسکن مهر استان تلاش شده است تا کیفیت و مسائل فنی و خدمات جانبی رعایت شود که در این راستا از نظر کیفیت ساخت در رده های برتر کشوری قرار داریم.

وی گفت: البته به دلیل گستردگی و حجم کار هنوز با مشکلات زیادی هم در زیرساخت روبرو هستیم که حل آنها هزینه های هنگفتی نیاز دارد اما با کمک دستگاههای اجرایی کارها را انجام داده ایم و همچنان رفع مشکلات با جدیت ادامه دارد.

سه هزار مسکن مهر آماده واگذاری است

حبیبی تصریح کرد: در یک ماه آینده سه هزار واحد مسکن مهر تکمیل شده و به متقاضیان واگذار می شود که تا پایان سال هم ۱۰ هزار واحد افتتاح شده و به بهره برداری می رسد.

معاون عمرانی استانداری قزوین یادآورشد: شبکه آب و فاضلاب مسکن مهر تا نیمه سال اینده باید تکمیل شود و در خصوص تامین هزینه انشعاب برق پنج میلیارد تومان اعتبار نیاز است که دو میلیارد تومان توسط وزارت نیرو، دو میلیارد تومان توسط راه و شهرسازی و یک میلیارد تومان توسط استانداری قزوین تامین خواهد شد.

حبیبی گفت:تکمیل و افتتاح بوستانهای مسکن مهر در حوزه فعالیت شهرداری هاست که سهم زمین توسط راه و شهرسازی و آماده سازی توسط شهرداری تعهد شده است.

وی اظهارامیدواری کرد با تامین هزینه های پیش بینی شده بتوانیم تمامی واحدهای مسکن مهر استان را به متقاضیان واگذار کنیم.