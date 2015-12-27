خُرد شدن اراضی کشاورزی نباید به ضرر اقتصاد کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست سالانه مسئولان حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمانهای جهاد کشاورزی و حاکمان شرع عصر یکشنبه در موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی واقع در کرج برگزار شد.
در این نشست که از روز گذشته آغازشده است، موضوعات مهمی از جمله اهمیت مواد غذایی و همچنین وضعیت اراضی کشاورزی موردبررسی قرار گرفت.
آیتالله حسن عالمی در جمع خبرنگاران، با تأکید بر اینکه مسئله سلامت غذایی در جامعه از ضرورت زیادی برخوردار است، گفت: در این نشست مسائل اعتقادی و ارزشی و خدماتی که روحانیت میتواند در خصوص سلامت غذایی یعنی مبرا بودن مواد خوراکی از باقیماندههای کود و سم که برای مردم مضر است ارائه کند، موردبررسی قرار گرفت.
وی در ادامه بیان کرد: در این نشست در خصوص سلامت غذایی نتایج بسیار خوب حاصلشده است.
نماینده ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی موضوع مطرحشده در نشست امروز را بررسی وضعیت اراضی کشور، اعلام کرد و گفت: حاکمان شرع سازمانهای امور اراضی در استانهای کشور در این نشست حضور داشتند و مسائل شرعی در حوزه اراضی بررسی و موردتوجه قرار گرفت.
آیتالله عالمی در ادامه در پاسخ به این پرسش که «چه میزان از واگذاری اراضی به هیئتهای هفتنفره هر استان با مشکل حقوقی همراه است» بیان کرد: تصور نمیکنم مشکلات زیادی وجود داشته باشد سازمان امور اراضی به جد پیگیریهای مربوطه را انجام میدهد در حال حاضر مشکل جدی وجود ندارد پروندههای در دست اقدام نیز در روزها و ماههای آینده حل خواهد شد.
به گفته نماینده ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی ارائه آمار در خصوص مشکلات حقوقی واگذاری اراضی به عهده مسئولان اجرایی در این حوزه است.
آیتالله عالمی در پاسخ به این پرسش که « یکی از عوامل خُرد شدن و تغییر کاربری اراضی کشاورزی قانون ارث است، چه راهی برای جلوگیری از اثرگذاری این قانون بر خُرد شدن اراضی وجود دارد» گفت: در سالهای اخیر قانونی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جلوگیری از خُرد شدن اراضی به تصویب رسیده است.
وی در ادامه یادآور شد: طبق این قانون در هر استان مقدار معینی برای خُرد شدن اراضی مشخصشده است این حد و حدود در هر استان به اقتضای شرایط اقلیمی متفاوت است.
آیتالله عالمی با تأکید بر اینکه خُرد شدن اراضی باید موردبررسی دقیق قرار گیرد، اضافه کرد: حدود اراضی مشخص در هر استان نباید ضرر اقتصادی برای کشور داشته باشد.
نماینده ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه اگر قانون بخواهد از تقسیم اراضی بزرگتر به اراضی کوچکتر کم بازده جلوگیری کند باید به مسئله ارث توجه کند، گفت: ارث مسئلهای فقهی است و پایه قرآنی دارد و ارث بردن وارثان از موروث لازمالاجرا و لازم و العمل است.
آیت الله عالمی در پایان ارث بردن وارثان را ملازم با تقسیم ندانست و گفت: وارثان ممکن است به لحاظ حقوقی ارث ببرند ولی برای هر وارث به مقدار ارثی که به وی تعلق می گیرد زمین مقرر میشود.
نظر شما