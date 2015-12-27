مسکن مهر استان قزوین ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد مانی فر عصر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات مسکن مهر استان قزوین که با حضور امیرکمالی مشاور وزیر نیرو در امور مسکن مهر، منوچهر حیبیی معاون عمرانی استانداری و مدیران دستگاهای خدمات رسان در استانداری برگزار شد اظهارداشت: مسکن مهر استان قزوین در ۷۷۰ هکتار زمین ساخته شده که ۴۰۰ هکتار برای ساخت مجموعه مسکن و ۱۲۰ هکتار برای خدمات فرابخشی طرح پیش بینی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین تصریح کرد: ۲۵۰ هکتار زمین هم ذخیره سازی شده تا در آینده مورد استفاده برای تامین نیازها قرار گیرد.

واگذاری ۴۴ هزار مسکن مهر در استان قزوین

مانی فر از واگذاری ۴۴ هزار مسکن مهر تاکنون در استان خبرداد و یادآورشد: تا پایان امسال ۱۰ هزار واحد دیگر به متقاضیان واگذار می شود که با این روند پیشرفت فیزیکی طرح به ۸۵ درصد رسیده است.

وی بیان کرد: از مجموع ۶۰ هزار واحد پیش بینی شده در مسکن مهر تعداد ۵۰ هزار و ۵۰۰ واحد در شهرهای کمتر و بیشتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت است که ۹۵۰۰ واحد نیز در بافت فرسوده قرار دارد.

فروش اقساطی ۳۵ هزار و ۵۰۰ واحد

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین اظهارداشت: از سوی بانک مسکن ۳۵ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مهر فروش اقساطی و دفترچه آنها صادر و برای ۳۷۰۰ واحد سند رسمی صادر شده است.

وی اضافه کرد: همچنین یک هزار و ۵۱۷ واحد برای مددجویان بهزیستی، ۳۵۳ واحد برای مددجویان کمیته امداد و ۱۱۰ واحد برای خانواده های دارای دو معلول اختصاص داده شده که در این زمینه استان قزوین در رده هفتم کشوری قرار دارد.

احمد هجرانفر مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین هم در این جلسه گفت: یکی از مشکلات برای ارائه خدمات شبکه آب و فاضلاب تامین اعتبار است که به دلیل تامین نشدن آن طرح اجرا نشده است.

وی گفت: برای اجرای شبکه فاضلاب ناحیه شهری مهرگان باید ۳۵ کیلومتر شبکه ایجاد شود و در حال حاضر برای تامین آب شرب این ناحیه نیز مشکل اساسی داریم و برای رفع کمبود از شهرهای محمدیه و بیدستان نسبت به انتقال آب شرب اقدام کرده ایم.

بهادیوند چگینی: شش میلیارد تومان برای تامین برق ناحیه شهری مهرگان

سعید بهادیوند چگینی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین هم در جلسه اظهارداشت: در این ناحیه با ضعف ولتاژ برق مواجهیم که برای تامین روشنایی معابر و برق منطقه باید پست ۶۳ کیلوولت تجهیز شود.

وی تصریح کرد: برای تجهیز پست ۶۳ کیلو ولت به شش میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که در صورت تامین آن نسبت به رفع نیازهای شبکه برق بسرعت اقدام خواهد شد.

در ادامه این جلسه برای حل مشکلات ناحیه شهری مهرگان تصمیمات مقتضی گرفته شد.