حامیان ۳ میلیارد ریال به ایتام استان بوشهر کمک کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد بوشهر، احمد لطفی در جلسه بررسی اجرای طرح اکرام ایتام در استان بوشهر اظهار داشت: در آذرماه سال جاری حامیان طرح اکرام و محسنین بوشهر ۳ میلیارد و ۳۹۰ میلیون ریال به فرزندان معنوی خود کمک کردند.

لطفی با بیان اینکه در حال حاضر ۲ هزار و ۷۵۶ یتیم در طرح اکرام و هزار ۲۴۴ کودک در طرح محسنین تحت پوشش این نهاد قرار دارند، اضافه کرد: ۹ هزار و ۴۵۱ حامی با حمایت‌های خود همواره ایتام نیازمند را کمک و مساعدت می کنند که همواره این کمک‌ها و مساعدت‌ها نقش مهم و اساسی در تامین و رفع نیازهای آنها دارد.

وی ادامه داد: حامیان نوعدوست علاوه بر پرداخت حق سرانه خود که به‌صورت ماهیانه به حساب ایتام واریز می‌کنند، در تأمین جهیزیه، لوازم خانگی، ساخت و تعمیر مسکن، کمک هزینه‌ درمان و تحصیلی خانواده‌های ایتام نیز مساعدت می‌کنند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره)استان بوشهر با اشاره به اینکه حامیان طرح اکرام با تأسی از حضرت علی(ع) همواره برای رفع مشکلات ایتام تحت تکفل خود اقدامات بسیار خیرخواهانه و مناسبی را به انجام می‌رسانند، اظهار کرد: کمیته‌ امداد با اجرای طرح‌های مختلف مشارکتی سعی در تسهیل و تسریع رسیدگی به امور ایتام و خانواده‌های تحت پوشش دارد.