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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۴۹

مدیرعامل باشگاه پارس جنوبی خبر داد:

بازیکن سابق پرسپولیس تهران به پارس جنوبی پیوست

بازیکن سابق پرسپولیس تهران به پارس جنوبی پیوست

بوشهر - سعید حلافی ۲۵ ساله بازیکن سابق تیم های پرسپولیس و تیم ملی امید به تیم فوتبال پارس جنوبی پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام روابط عمومی منطقه ویژه پارس، سعید حلافی که سابقه بازی در تیم‌های پیکان، راه آهن، داماش، صنعت نفت آبادان و مس سرچشمه در کارنامه خود دارد برای حضور در نیم فصل دوم به تیم فوتبال پارس جنوبی پیوست.

مدیرعامل باشگاه پارس جنوبی با اعلام این خبر گفت: به منظور تقویت تیم فوتبال و حضوری قدرتمند در نیم فصل دوم مسابقات اقدام به جذب ۵ بازیکن خوب و آماده کرده‌ایم که سعید حلافی این بازیکن جوان و خوب فوتبال که سابقه بازی در لیگ برتر و تیم ملی امید نیز در کارنامه خود دارد یکی از این بازیکنان است.

بهرام رضاییان با اشاره به تداوم تمرینات تیم فوتبال پارس جنوبی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط کادر فنی برنامه‌های تمرینی تیم زیرنظر مربیان در تعطیلی مسابقات در حال پیگیری است.

کد مطلب 3011165

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