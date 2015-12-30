شایعه حمله سگ وحشی به دختران روستایی

روزنامه ایران نوشت: در چند روز گذشته گزارشی با عنوان «دختری که سگ وحشی را از پا درآورد» در فضای مجازی و روی سایتها سر و صدای زیادی به پا کرد. در این گزارش که با استناد به اظهارات «حسن ذاتی کیخا» رئیس اداره حفاظت محیطزیست نیکشهر بیان شده، اینگونه اعلام شده دختری 21 ساله از روستای سراهنگی از توابع نیکشهر دو دختر 7 و 11 ساله را که هدف حمله سگ شکاری قرار گرفته بودند، نجات داده و با اینکه خودش زخمی شده توانسته سگ را با ضربات سنگ بکشد.
سراوانی، مسئول روابط عمومی سازمان محیطزیست سیستان و بلوچستان با تکذیب این خبر به شوک گفت: این خبر صحت ندارد و نمیدانیم چه کسی و با چه انگیزهای چنین خبری را انتشار داده است. با رئیس اداره حفاظت محیطزیست نیکشهر صحبت کردهام و او هرگونه مصاحبهای در این باره با رسانهها را تکذیب کرده است.
وی افزود: سال گذشته نیز شبیه این اتفاق افتاده بود اما حتی آن اتفاق نیز چندان جدی نبود آن زمان خبر درباره حمله گرگ به مردم بود که شخص فرماندار نیکشهر و رئیس اداره حفاظت محیطزیست برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند که مشخص شد چند سگ بودهاند که آسیبی هم به کسی نزدهاند. ما در حال بررسی موضوع هستیم تا عامل انتشار این خبر و عکس دروغین آن را هر چه زودتر پیدا کنیم.
خبر شجاعت دختر روستایی در صحنه حمله سگ وحشی از سوی محیطزیست استان سیستان و بلوچستان تکذیب شد.
روزنامه ایران نوشت: در چند روز گذشته گزارشی با عنوان «دختری که سگ وحشی را از پا درآورد» در فضای مجازی و روی سایتها سر و صدای زیادی به پا کرد. در این گزارش که با استناد به اظهارات «حسن ذاتی کیخا» رئیس اداره حفاظت محیطزیست نیکشهر بیان شده، اینگونه اعلام شده دختری 21 ساله از روستای سراهنگی از توابع نیکشهر دو دختر 7 و 11 ساله را که هدف حمله سگ شکاری قرار گرفته بودند، نجات داده و با اینکه خودش زخمی شده توانسته سگ را با ضربات سنگ بکشد.
نظر شما