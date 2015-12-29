۲۲بهمن ماه، زمان بهره برداری از میدان مشق

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی علیزاده، با اشاره به ساماندهی میدان مشق در منطقه ۱۲ در پی اجرای طرح انضباط شهری گفت: سازمان زیباسازی شهر تهران از ۳ سال گذشته طی انعقاد تفاهم نامه ای بین شهردار تهران با وزیر امور خارجه وقت ، ساماندهی این میدان را در دستور کار قرار داده است.

وی با بیان اینکه یکی از تعهدات در این تفاهم نامه این بود که سازمان زیباسازی ساماندهی، کف سازی، جداره سازی و نورپردازی میدان مشق را اجرایی کند، ادامه داد: این در حالی بود که در ازای این موضوع قرار شد، این فضا به فضای عمومی شهری تبدیل شده و اجازه عبور و مرور عموم شهروندان در این میدان داده شود.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران در خصوص برداشت های میدانی و طراحی های صورت گرفته از میدان مشق هم گفت: با برگزاری جلسات متعدد با وزارت امور خارجه فاز اول ساماندهی این میدان که کف سازی و احیای آن است، به پایان رسیده و ۲۲ بهمن ماه افتتاح می شود.

وی با اشاره به اینکه فاز دوم نورپردازی و جداره سازی میدان مشق نیز در دستور کار قرار دارد، خاطر نشان کرد: کف سازی و ساماندهی زیرساخت ها و همچنین آب روها انجام شده و بنا داریم با هماهنگی وزارت امور خارجه گیت های بازرسی به ابتدای خیابان فردوسی انتقال یابد. به عبارت دیگر این گیت ها از وسط میدان برداشته می شوند تا عموم مردم بتوانند به عنوان یک مسیر پیاده راه از بافت تاریخی این فضا استفاده کنند.

علیزاده با بیان اینکه بعد از ۲۲ بهمن ماه نورپردازی میدان مشق نیز در ادامه فاز دوم انجام می شود، اظهار کرد: تمامی ساختمان ها شناسایی شده و برداشت های میدانی نیز انجام شده و به محض اینکه فاز اول به پایان رسید، نورپردازی نیز انجام خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه فضاسازی ها و مکان هایی که باید نورپردازی شوند در فاز اول دیده شده است، ادامه داد: این موضوع نیز در نظر گرفته شده، اما در حال تهیه تجهیزات هستیم تا نورپردازی بناهای شاخص به زودی در دستور کار قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران در خصوص اینکه نورپردازی بناهای تاریخی یک کار زمان بر و حساس است، افزود: در نیمه اول سال ۹۵ نورپردازی تمامی بناهایی که در میدان مشق شناسایی شده اند، به پایان خواهد رسید.