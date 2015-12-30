فعالین فتنه ۸۸ بزرگترین پتانسیل تحریف مسیر انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، «کامران حاجی حسنی» کارشناس مسائل تاریخی و سیاسی طی یادداشتی به تحلیل و ارزیابی شکل‌گیری حماسه ۹ دی و ریشه ها و اهداف فتنه ۸۸ پرداخت.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

«مرور تاریخ پر فراز و نشیب انقلاب اسلامی در طول ۳۷ سال اخیر، درس های عبرت آموز زیادی را پیش روی هر مخاطب محققی ‏قرار می دهد. انقلابی که از ابتدا تنها به پشتوانه حمایت میلیونی مردمی مسلمان در اوج رقابت های دو ابرقدرت شرق و غرب، شعار نه ‏شرقی، نه غربی سر داده تا کنون بر مدعای اولیه خود استوار ایستاده است، طبیعتاً درخور مطالعه و تفحص پژوهشگرانه ای خواهد بود. ‏چه اینکه مرور تاریخ انقلاب های بزرگ جهان همچون انقلاب روسیه و فرانسه نشان دهنده عدول این انقلاب ها از شعارهای اولیه ‏خود پس از گذشت چند سال از ایجاد آنها است. انحراف عجیب انقلاب فرانسه از اهداف اولیه خود و رخ دادن قتل عام های فجیع در ‏پوشش انقلاب، تنها یکی از مصادیق این ناپایداری ها بر اصول و آرمان های اولیه انقلاب است. فرانسه نهایتاً پس از طی یک دوره نه ‏چندان طولانی، انقلاب را به دیکتاتوری به نام ناپلئون تقدیم می کند و رویاهای انقلابیون برای صید آزادی و برابری های اجتماعی به ‏تاریخ می پیوندد. فرانسه چندی بعد تحت چکمه های سربازان ناپلئون، پس از صورت دادنِ کشتار در غرب، به سوی شرق می تازد و ‏انقلاب برای همیشه در دالان های تاریخ رو به فراموشی می رود. ‏

انقلاب اسلامی ایران تحت رهبری یکی از بزرگترین شخصیت های سیاسی قرن بیستم را اما بی شک باید یک استثناء به حساب ‏آورد. در این میان، شکل گیری فتنه عظیم سال ۱۳۸۸ در مقطع پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را بایستی یکی از ‏بزرگترین چالش های تجربه شده در مسیر انقلاب اسلامی دانست. فتنه ای که به گواهی مهم ترین مقامات نظامی و سیاسی کشور، ‏خطری بیش از جنگ ۸ ساله را متوجه موجودیت و هویت انقلاب اسلامی نموده بود! از این رو تحلیل و تجزیه چگونگی شکل گیری ‏فتنه مذکور و عبور انقلاب اسلامی از متن آن، می تواند به عنوان یک مورد مطالعاتی مهم و روزآمد در حوزه مطالعات علوم سیاسی مورد ‏توجه و تدقیق قرار گیرد. حمایت آشکار دولت ایالات متحده و غرب از جریانات فتنه گر، بیش و پیش از هر چیزی نشان دهنده انحراف ‏سران فتنه ۸۸ از مسیر اصلی انقلاب اسلامی بود. چه اینکه از روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ غرب و در راس ‏آن ایالات متحده، بزرگترین مخالفت ها و دشمنی ها را با رویکردهای کلی انقلاب اسلامی انجام داده بودند. ‏

از طرفی؛ فتنه مذکور را می توان به نوعی تصفیه نیروهای منتسب به انقلاب سال ۵۷ به حساب آورد. سطح چالش و دگرگونی های ‏موجود در جریان اغتشاشات سال ۱۳۸۸ این امکان را به وجود آورد تا هر کسی بر مبنای ذهنیات و تفکرات واقعی خود، نقشی ‏مخصوص به خود را کوران فتنه مذکور بر عهده بگیرد. فتنه ۸۸ تفکرات و ماهیت واقعی افراد را در صحنه عمل ظاهر نمود و توانست ‏شاخص مناسبی برای سنجش پایبندی هر یک از نخبگان به اصول اساسی و اولیه انقلاب اسلامی باشد. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در ‏بیان تاثیرات عمیق شکل گیری فتنه ۸۸ بر فضای سیاسی-اجتماعی کشور می فرمایند: «فتنه‌ی سال ۸۸ کشور را واکسینه کرد؛ مردم را ‏بر ضد میکروبهای سیاسی و اجتماعی‌ای که میتواند اثر بگذارد، مجهز کرد؛ بصیرت مردم را بیشتر کرد‎». لذا فتنه ۸۸ با همه خساراتی که ‏متوجه کشور نمود، نقش مهمی در شفاف کردن مرزهای بین نیروهای خودی و غیرخودی ایفا کرد. مسئله ای که همواره به عنوان ‏یکی از نیازهای اساسی هر انقلاب در مسیر ادامه حیات آن به شمار آمده است. ‏

سران فتنه و وابستگان آنها جدا از اینکه در همراهی با غرب و دولت های استکباری، از مسیر اصلی انقلاب منحرف شده بودند، با القای ‏دروغ تقلب و سعی در مصادره رای ۴۰ میلیونی مردم، عملاً زمینه از بین بردن جمهوریت نظام و حرکت به سوی یک دیکتاتوری تمام ‏عیار را فراهم کردند. طبیعتاً شکل گیری چنین فتنه عظیمی را نمی توان به اعتراض یک کاندیدای انتخابات به نتایج شمارش آرا نسبت ‏داد. کما اینکه اعترافات صریح دستگیرشدگان فتنه ۸۸ نشان دهنده برنامه ریزی بلندمدت آمریکا و نهادهایی همچون بنیاد سورس و ‏موسسه وورد ویلسون برای ساماندهی یک انقلاب مخملی تمام عیار در سطح ایران بوده است. در همین راستا، سران فتنه به تصور ‏تحمیل قطعی خواسته های غیر قانونی خود بر نظام جمهوری اسلامی، هر روز بیشتر از پیش بر طبل شورش خیابانی کوبیدند و به ‏مدت ۸ ماه کشور را در ناآرامی و اضطراب فرو بردند. ‏

ماهیت عاشورایی انقلاب اسلامی ایران اما نهایتاً توانست بساط فتنه و فتنه گران را به صورت کلی از هم بپاشد و حماسه نهم دی را ‏خلق کند. مردم انقلابی ایران پس از مشاهده انحراف آشکار سران فتنه از مبانی اسلام و انقلاب، راه خود را از آنها جدا کرده در روز نهم ‏دی ماه سال ۸۸ خط بطلانی بر تلاش های براندازانه آنها کشیدند. واقعیتی که تعجب تمامی ناظران داخلی و خارجی را به همراه ‏داشت. نهم دی طومار فتنه را در هم پیچید و راه را برای برخورد قانونی با وابستگان آن فراهم نمود. با این وجود تعداد زیادی از ‏وابستگان این فتنه آمریکایی با برخورداری از رافت نظام اسلامی هم اکنون نیز در متن جامعه مشغول فعالیت هستند. این افراد از سویی ‏هنوز هم بر حقانیت راه باطل خود در جریان فتنه ۸۸ تاکید می کنند و از سویی دیگر سعی در به فراموشی سپردن و تحقیر حماسه ‏مردم مسلمان ایران در نهم دی سال ۸۸ دارند. فعالیت رسانه ای گسترده افراد و جریانات نزدیک به فتنه ۸۸ در سطح کشور یکی از ‏بزرگترین زمینه های این تلاش های مزورانه و نافرجام به حساب می آید. ‏

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با اشاره به همین مسئله می فرمایند: «‎انگیزه‌هایى وجود دارد براى فراموش کردن و در طاق نسیان گذاشتن ‏این روزهاى بزرگ و این حوادث بزرگ؛ کار می‌کنند و تلاش می‌کنند براى اینکه سوابق تعیین‌کننده و عموماً افتخارآمیز براى انقلاب و ‏دوران دفاع مقدّس و امثال اینها، فراموش بشود. نهم دى را هم می‌خواهند به فراموشى بسپرند. حادثه‌ عاشوراى حسینى را هم ‏ستمگران و ظالمان میخواستند نگذارند باقى بماند». معظم له در جایی دیگر با اشاره به لزوم بزرگداشت حماسه نهم دی تاکید می کنند: «فتنه‌ی ۸۸ تنها آن چیزی نبود که توی خیابان به وسیله‌ تعدادی آدم دیده شد؛ این یک چیز ریشه‌داری بود، یک بیماری عمیقی ‏درست کرده بودند، اهدافی داشتند، زمینه‌ها و مقدمات فراوانی برایش چیده شده بود، کارهای بزرگی شده بود و هدفهای بسیار خطرناکی ‏دنبال این کار بود، که با این برخوردهای گوناگون سیاسی و امنیتی و اینها حل نمی‌شد؛ یک حرکت عظیم مردمی لازم داشت؛ که این ‏حرکت، حرکت ۹ دی بود؛ آمدند بساط فتنه و فتنه‌گران را در هم پیچیدند. لذا حادثه‌ی ۹ دی یک حادثه‌ی ماندنی در تاریخ ماست. من ‏آن سال هم گفتم - پارسال بود یا پیرارسال بود - که این حادثه، حادثه‌ی کوچکی نیست. این حادثه، شبیه حوادث اول انقلاب است. ‏این حادثه بایستی حفظ شود، بایستی گرامی داشته شود‎».

طبیعتاً در شرایط کنونی برای مقابله با فتنه و دنباله های آن در متن برخی جریانات سیاسی کشور بایستی بر رصد فعالیت های آنان در ‏ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی متمرکز شد. افراد فعال در فتنه ۸۸ و وابستگان آنها درواقع بزرگترین خطر و پتانسیل موجود ‏برای انحراف بزرگترین انقلاب قرن بیستم از مسیر اهداف و آرمان های اصیل آن به شمار می روند. لذا مقابله با فتنه و فتنه گران در ‏شرایط کنونی، ورای یک وظیفه ملی و اسلامی، تکلیفی تاریخی نیز به حساب می آید. مرور رفتار غرب با انقلاب هایی همچون انقلاب ‏مردم مصر در جریان بیداری اسلامی به همگان این هشدار را یادآوری می کند که افتادن انقلاب در دام غربگرایان فتنه گر نتیجه ای ‏جز نابودی زیرساخت های کشور و بازگشت دیکتاتوری خشن به متن جامعه را به دنبال نخواهد داشت. افراد و جریاناتی که پیروی از ‏موازین قانونی کشور در زمینه عدم فعالیت سیاسی سران فتنه را برنمی تابند و حتی به ممنوع التصویری آنها در سطح رسانه های ‏عمومی اعتراض دارند، طبیعتاً بزرگترین حامیان دیکتاتوری و فاشیسم آمریکایی در سطح کشور به حساب می آیند. این افراد و جریانات ‏طبیعتاً از ناکامی سران فتنه در مصادره رای مردم و کشاندن کشور به سمت دیکتاتوری نظامی در سال ۱۳۸۸ خرسند نیستند و پتانسیل ‏های مهم تبدیل انقلاب اسلامی به دیکتاتوری آمریکایی به شمار می آیند. ‏

روشنفکرنمایان طرفدار سران فتنه که زمانی پس از ناکامی در زمینه ارائه مدارک مستند تقلب در انتخابات سال ۸۸، با وقاحت تمام بحث ‏کیفیت رای را مطرح کرده بودند، امروز نباید و نمی توانند خود را معتقد به اصول دموکراسی معرفی نمایند. طبیعتاً دموکراسی مورد نظر ‏این افراد و جریانات، نتیجه ای جز بازگشت دیکتاتوری به متن جامعه را به دنبال نخواهد داشت. چه اینکه این افراد آمریکا را مهد ‏دموکراسی و اتوپیای خود تصور می کنند. از طرفی، همانطور که گفته شد، امروز نتایج پیگیری روند دموکراسی آمریکایی در مقطع پس ‏از انقلاب مصر بیش از هر زمان دیگری مشخص شده است.

بازگشت یک دیکتاتوری خشن و نظامی طبیعتاً کمترین نتیجه پیروی از ‏راهبرد فتنه گران و جریانات سیاسی طرفدار آنان خواهد بود. آمریکا به عنوان کعبه آمال فتنه گران، طبیعتاً مایل است ایران یک ‏دموکراسی! مشابه با مصر، عربستان یا بحرین داشته باشد تا اینکه مانند نظام مردم سالار جمهوری اسلامی در برابر کدخدای جهان سر ‏خم نکند! اینها واقعیاتی است که هیچ گاه رسانه های زنجیره ای نزدیک به فتنه گران حرفی از آن به میان نمی آورند. ولیکن تجربه ‏تاریخی ملت ایران، نیازی به اعترافات رسانه ای جریانات وابسته به فتنه نخواهد داشت. همانگونه که حماسه نهم دی علیرغم سانسور ‏شدید واقعیات از سوی روزنامه های زنجیره ای به وقوع پیوسته، طومار فتنه را در نصف روز در هم پیچید. ‏

سران فتنه آمریکایی سال ۸۸ به خیال باطل خود می خواستند با شبیه سازی انقلاب های مخملی در سطح ایران، زمینه براندازی نظام ‏جمهوری اسلامی را فراهم نمایند ولیکن شکل گیری پدیده شگفت انگیز نهم دی، بار دیگر تفاوت ماهوی فرهنگ سیاسی حاکم بر ‏جامعه ایران با جوامعی همچون جمهوری های شوروی سابق را نشان داد. حماسه نهم دی نشان داد که مردم مسلمان ایران هیچ گاه ‏در زمان نیاز در حمایت و حراست از اصل نظام جمهوری اسلامی تردیدی به خود راه نمی دهند. ختام سخن انکه؛ اگرچه جریان فتنه و ‏فتنه گران هنوز هم در سایه رافت نظام اسلامی به فعالیت های مخرب خود در سطح جامعه ادامه می دهند، ولیکن خود نیز به خوبی ‏می دانند که آفرینندگان حماسه نهم دی نیز اگر چه بی صدا و جنجال رسانه ای و زنجیره ای؛ در متن جامعه حضور دارند و اجازه تکرار ‏فتنه ای چون فتنه سال ۸۸ را به آنان نخواهند داد»