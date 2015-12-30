فعالین فتنه ۸۸ بزرگترین پتانسیل تحریف مسیر انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، «کامران حاجی حسنی» کارشناس مسائل تاریخی و سیاسی طی یادداشتی به تحلیل و ارزیابی شکلگیری حماسه ۹ دی و ریشه ها و اهداف فتنه ۸۸ پرداخت.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
«مرور تاریخ پر فراز و نشیب انقلاب اسلامی در طول ۳۷ سال اخیر، درس های عبرت آموز زیادی را پیش روی هر مخاطب محققی قرار می دهد. انقلابی که از ابتدا تنها به پشتوانه حمایت میلیونی مردمی مسلمان در اوج رقابت های دو ابرقدرت شرق و غرب، شعار نه شرقی، نه غربی سر داده تا کنون بر مدعای اولیه خود استوار ایستاده است، طبیعتاً درخور مطالعه و تفحص پژوهشگرانه ای خواهد بود. چه اینکه مرور تاریخ انقلاب های بزرگ جهان همچون انقلاب روسیه و فرانسه نشان دهنده عدول این انقلاب ها از شعارهای اولیه خود پس از گذشت چند سال از ایجاد آنها است. انحراف عجیب انقلاب فرانسه از اهداف اولیه خود و رخ دادن قتل عام های فجیع در پوشش انقلاب، تنها یکی از مصادیق این ناپایداری ها بر اصول و آرمان های اولیه انقلاب است. فرانسه نهایتاً پس از طی یک دوره نه چندان طولانی، انقلاب را به دیکتاتوری به نام ناپلئون تقدیم می کند و رویاهای انقلابیون برای صید آزادی و برابری های اجتماعی به تاریخ می پیوندد. فرانسه چندی بعد تحت چکمه های سربازان ناپلئون، پس از صورت دادنِ کشتار در غرب، به سوی شرق می تازد و انقلاب برای همیشه در دالان های تاریخ رو به فراموشی می رود.
انقلاب اسلامی ایران تحت رهبری یکی از بزرگترین شخصیت های سیاسی قرن بیستم را اما بی شک باید یک استثناء به حساب آورد. در این میان، شکل گیری فتنه عظیم سال ۱۳۸۸ در مقطع پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را بایستی یکی از بزرگترین چالش های تجربه شده در مسیر انقلاب اسلامی دانست. فتنه ای که به گواهی مهم ترین مقامات نظامی و سیاسی کشور، خطری بیش از جنگ ۸ ساله را متوجه موجودیت و هویت انقلاب اسلامی نموده بود! از این رو تحلیل و تجزیه چگونگی شکل گیری فتنه مذکور و عبور انقلاب اسلامی از متن آن، می تواند به عنوان یک مورد مطالعاتی مهم و روزآمد در حوزه مطالعات علوم سیاسی مورد توجه و تدقیق قرار گیرد. حمایت آشکار دولت ایالات متحده و غرب از جریانات فتنه گر، بیش و پیش از هر چیزی نشان دهنده انحراف سران فتنه ۸۸ از مسیر اصلی انقلاب اسلامی بود. چه اینکه از روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ غرب و در راس آن ایالات متحده، بزرگترین مخالفت ها و دشمنی ها را با رویکردهای کلی انقلاب اسلامی انجام داده بودند.
از طرفی؛ فتنه مذکور را می توان به نوعی تصفیه نیروهای منتسب به انقلاب سال ۵۷ به حساب آورد. سطح چالش و دگرگونی های موجود در جریان اغتشاشات سال ۱۳۸۸ این امکان را به وجود آورد تا هر کسی بر مبنای ذهنیات و تفکرات واقعی خود، نقشی مخصوص به خود را کوران فتنه مذکور بر عهده بگیرد. فتنه ۸۸ تفکرات و ماهیت واقعی افراد را در صحنه عمل ظاهر نمود و توانست شاخص مناسبی برای سنجش پایبندی هر یک از نخبگان به اصول اساسی و اولیه انقلاب اسلامی باشد. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در بیان تاثیرات عمیق شکل گیری فتنه ۸۸ بر فضای سیاسی-اجتماعی کشور می فرمایند: «فتنهی سال ۸۸ کشور را واکسینه کرد؛ مردم را بر ضد میکروبهای سیاسی و اجتماعیای که میتواند اثر بگذارد، مجهز کرد؛ بصیرت مردم را بیشتر کرد». لذا فتنه ۸۸ با همه خساراتی که متوجه کشور نمود، نقش مهمی در شفاف کردن مرزهای بین نیروهای خودی و غیرخودی ایفا کرد. مسئله ای که همواره به عنوان یکی از نیازهای اساسی هر انقلاب در مسیر ادامه حیات آن به شمار آمده است.
سران فتنه و وابستگان آنها جدا از اینکه در همراهی با غرب و دولت های استکباری، از مسیر اصلی انقلاب منحرف شده بودند، با القای دروغ تقلب و سعی در مصادره رای ۴۰ میلیونی مردم، عملاً زمینه از بین بردن جمهوریت نظام و حرکت به سوی یک دیکتاتوری تمام عیار را فراهم کردند. طبیعتاً شکل گیری چنین فتنه عظیمی را نمی توان به اعتراض یک کاندیدای انتخابات به نتایج شمارش آرا نسبت داد. کما اینکه اعترافات صریح دستگیرشدگان فتنه ۸۸ نشان دهنده برنامه ریزی بلندمدت آمریکا و نهادهایی همچون بنیاد سورس و موسسه وورد ویلسون برای ساماندهی یک انقلاب مخملی تمام عیار در سطح ایران بوده است. در همین راستا، سران فتنه به تصور تحمیل قطعی خواسته های غیر قانونی خود بر نظام جمهوری اسلامی، هر روز بیشتر از پیش بر طبل شورش خیابانی کوبیدند و به مدت ۸ ماه کشور را در ناآرامی و اضطراب فرو بردند.
ماهیت عاشورایی انقلاب اسلامی ایران اما نهایتاً توانست بساط فتنه و فتنه گران را به صورت کلی از هم بپاشد و حماسه نهم دی را خلق کند. مردم انقلابی ایران پس از مشاهده انحراف آشکار سران فتنه از مبانی اسلام و انقلاب، راه خود را از آنها جدا کرده در روز نهم دی ماه سال ۸۸ خط بطلانی بر تلاش های براندازانه آنها کشیدند. واقعیتی که تعجب تمامی ناظران داخلی و خارجی را به همراه داشت. نهم دی طومار فتنه را در هم پیچید و راه را برای برخورد قانونی با وابستگان آن فراهم نمود. با این وجود تعداد زیادی از وابستگان این فتنه آمریکایی با برخورداری از رافت نظام اسلامی هم اکنون نیز در متن جامعه مشغول فعالیت هستند. این افراد از سویی هنوز هم بر حقانیت راه باطل خود در جریان فتنه ۸۸ تاکید می کنند و از سویی دیگر سعی در به فراموشی سپردن و تحقیر حماسه مردم مسلمان ایران در نهم دی سال ۸۸ دارند. فعالیت رسانه ای گسترده افراد و جریانات نزدیک به فتنه ۸۸ در سطح کشور یکی از بزرگترین زمینه های این تلاش های مزورانه و نافرجام به حساب می آید.
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با اشاره به همین مسئله می فرمایند: «انگیزههایى وجود دارد براى فراموش کردن و در طاق نسیان گذاشتن این روزهاى بزرگ و این حوادث بزرگ؛ کار میکنند و تلاش میکنند براى اینکه سوابق تعیینکننده و عموماً افتخارآمیز براى انقلاب و دوران دفاع مقدّس و امثال اینها، فراموش بشود. نهم دى را هم میخواهند به فراموشى بسپرند. حادثه عاشوراى حسینى را هم ستمگران و ظالمان میخواستند نگذارند باقى بماند». معظم له در جایی دیگر با اشاره به لزوم بزرگداشت حماسه نهم دی تاکید می کنند: «فتنهی ۸۸ تنها آن چیزی نبود که توی خیابان به وسیله تعدادی آدم دیده شد؛ این یک چیز ریشهداری بود، یک بیماری عمیقی درست کرده بودند، اهدافی داشتند، زمینهها و مقدمات فراوانی برایش چیده شده بود، کارهای بزرگی شده بود و هدفهای بسیار خطرناکی دنبال این کار بود، که با این برخوردهای گوناگون سیاسی و امنیتی و اینها حل نمیشد؛ یک حرکت عظیم مردمی لازم داشت؛ که این حرکت، حرکت ۹ دی بود؛ آمدند بساط فتنه و فتنهگران را در هم پیچیدند. لذا حادثهی ۹ دی یک حادثهی ماندنی در تاریخ ماست. من آن سال هم گفتم - پارسال بود یا پیرارسال بود - که این حادثه، حادثهی کوچکی نیست. این حادثه، شبیه حوادث اول انقلاب است. این حادثه بایستی حفظ شود، بایستی گرامی داشته شود».
طبیعتاً در شرایط کنونی برای مقابله با فتنه و دنباله های آن در متن برخی جریانات سیاسی کشور بایستی بر رصد فعالیت های آنان در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی متمرکز شد. افراد فعال در فتنه ۸۸ و وابستگان آنها درواقع بزرگترین خطر و پتانسیل موجود برای انحراف بزرگترین انقلاب قرن بیستم از مسیر اهداف و آرمان های اصیل آن به شمار می روند. لذا مقابله با فتنه و فتنه گران در شرایط کنونی، ورای یک وظیفه ملی و اسلامی، تکلیفی تاریخی نیز به حساب می آید. مرور رفتار غرب با انقلاب هایی همچون انقلاب مردم مصر در جریان بیداری اسلامی به همگان این هشدار را یادآوری می کند که افتادن انقلاب در دام غربگرایان فتنه گر نتیجه ای جز نابودی زیرساخت های کشور و بازگشت دیکتاتوری خشن به متن جامعه را به دنبال نخواهد داشت. افراد و جریاناتی که پیروی از موازین قانونی کشور در زمینه عدم فعالیت سیاسی سران فتنه را برنمی تابند و حتی به ممنوع التصویری آنها در سطح رسانه های عمومی اعتراض دارند، طبیعتاً بزرگترین حامیان دیکتاتوری و فاشیسم آمریکایی در سطح کشور به حساب می آیند. این افراد و جریانات طبیعتاً از ناکامی سران فتنه در مصادره رای مردم و کشاندن کشور به سمت دیکتاتوری نظامی در سال ۱۳۸۸ خرسند نیستند و پتانسیل های مهم تبدیل انقلاب اسلامی به دیکتاتوری آمریکایی به شمار می آیند.
روشنفکرنمایان طرفدار سران فتنه که زمانی پس از ناکامی در زمینه ارائه مدارک مستند تقلب در انتخابات سال ۸۸، با وقاحت تمام بحث کیفیت رای را مطرح کرده بودند، امروز نباید و نمی توانند خود را معتقد به اصول دموکراسی معرفی نمایند. طبیعتاً دموکراسی مورد نظر این افراد و جریانات، نتیجه ای جز بازگشت دیکتاتوری به متن جامعه را به دنبال نخواهد داشت. چه اینکه این افراد آمریکا را مهد دموکراسی و اتوپیای خود تصور می کنند. از طرفی، همانطور که گفته شد، امروز نتایج پیگیری روند دموکراسی آمریکایی در مقطع پس از انقلاب مصر بیش از هر زمان دیگری مشخص شده است.
بازگشت یک دیکتاتوری خشن و نظامی طبیعتاً کمترین نتیجه پیروی از راهبرد فتنه گران و جریانات سیاسی طرفدار آنان خواهد بود. آمریکا به عنوان کعبه آمال فتنه گران، طبیعتاً مایل است ایران یک دموکراسی! مشابه با مصر، عربستان یا بحرین داشته باشد تا اینکه مانند نظام مردم سالار جمهوری اسلامی در برابر کدخدای جهان سر خم نکند! اینها واقعیاتی است که هیچ گاه رسانه های زنجیره ای نزدیک به فتنه گران حرفی از آن به میان نمی آورند. ولیکن تجربه تاریخی ملت ایران، نیازی به اعترافات رسانه ای جریانات وابسته به فتنه نخواهد داشت. همانگونه که حماسه نهم دی علیرغم سانسور شدید واقعیات از سوی روزنامه های زنجیره ای به وقوع پیوسته، طومار فتنه را در نصف روز در هم پیچید.
سران فتنه آمریکایی سال ۸۸ به خیال باطل خود می خواستند با شبیه سازی انقلاب های مخملی در سطح ایران، زمینه براندازی نظام جمهوری اسلامی را فراهم نمایند ولیکن شکل گیری پدیده شگفت انگیز نهم دی، بار دیگر تفاوت ماهوی فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه ایران با جوامعی همچون جمهوری های شوروی سابق را نشان داد. حماسه نهم دی نشان داد که مردم مسلمان ایران هیچ گاه در زمان نیاز در حمایت و حراست از اصل نظام جمهوری اسلامی تردیدی به خود راه نمی دهند. ختام سخن انکه؛ اگرچه جریان فتنه و فتنه گران هنوز هم در سایه رافت نظام اسلامی به فعالیت های مخرب خود در سطح جامعه ادامه می دهند، ولیکن خود نیز به خوبی می دانند که آفرینندگان حماسه نهم دی نیز اگر چه بی صدا و جنجال رسانه ای و زنجیره ای؛ در متن جامعه حضور دارند و اجازه تکرار فتنه ای چون فتنه سال ۸۸ را به آنان نخواهند داد»
نظر شما