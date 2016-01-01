سه فتنه نظام اسلامی را تهدید می کند/مواضع فتنه گران دو پهلو است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید یاسر موسوی مسئول بسیج طلاب شهرستان ورامین که به عنوان سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه این شهرستان سخن می گفت، با گرامیداشت حماسه نهم دی و قیام مردم ورامین در ۱۰ دی سال ۵۷ اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی از تمامی حربه ها برای ضربه زدن به نظام اسلامی استفاده کردند.

وی افزود: جنگ های داخلی، ضربه های منافقین و هشت سال جنگ تحمیلی از جمله امتحانات الهی بود که ملت ایران از آن با سربلندی بیرون آمدند.

موسوی با اشاره به دستاوردهای فتنه سال ۸۸، ادامه داد: فتنه سال ۸۸ تلخ های فراوانی را به همراه داشت اما از جمله برکات و دستاوردهای آن، این بود که دنیا میزان علاقه مردم به نظام اسلامی را فهمید.

مسئول بسیج طلاب شهرستان ورامین با تجلیل از حرکت کفن پوشان ورامین در دی ماه سال ۸۸، اضافه کرد: مردم ورامین در جریان فتنه سال ۸۸، به تأسی از ۱۵ خرداد سال ۴۲، بار دیگر کفن پوشیدند و به میدان آمدند.

وی با اشاره به این نکته که سه فتنه، نظام اسلامی را تهدید می کند، عنوان کرد: امروز نیز باید از فتنه سال ۸۸، برای مقابله با فتنه های جدید درس گرفته شود که یکی از فتنه ها، فتنه استکبار جهانی است.

موسوی بیان داشت: دشمن تلاش دارد با قلدری و بی منطقی و وحشی گری، انقلاب اسلامی ایران را به زانو دربیاورد و می کوشد با بهانه ای نظیر حقوق بشر و متهم کردن ایران به داشتن سلاح اتمی، به اهداف خود برسد.

مسئول بسیج طلاب ورامین افزود: اسلام هراسی از دیگر فتنه هایی است که دشمن با جدیت آن را دنبال کرده، به طوری که ارتش امریکا اختلافات شیعه و سنی را به سربازان خود درس داد تا سربازان امریکایی در مناطق اسلامی تا می توانند، اختلاف بین مسلمین بیاندازند تا بر مردم حکومت کنند.

وی ادامه داد: فتنه دیگر از سوی کسانی است که مواضع دو پهلو گرفته، از طرفی سابقه انقلابی خود را پیش می کشند و از طرفی حتی می ترسند فاجعه منا را محکوم کنند.

موسوی با اشاره به رسالت سنگین شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان باید در جریان تأیید صلاحیت ها، بدون ترس و واهمه به وظیفه خود عمل کند و از نام اشخاص نهراسد.