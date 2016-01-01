نظرات مقام معظم رهبری در برجام کوتاه آمدنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، با بیان اینکه هنر انسان مؤمن این است که با کالای فانی دنیا کالای ارزشمند آخرت را از آن خود کند، گفت: اگر این نگاه را به دنیا داشته باشیم می‌توانیم بهترین و با کمال‌ترین زندگی را پی ریزی کنیم.

وی با اشاره به حماسه ۹ دی گفت: این حادثه بزرگ یک رستاخیز ایمانی در مقابل فتنه و دسیسه گروهی فریب خورده و دفاع از ارزش‌های نظام و انقلاب بود.

رئیس جامعه المصطفی العالمیه با برشمردن پیامدهای حماسه ۹ دی، اظهار داشت: صیانت از اصل انتخابات و دفاع از آرای مردم، رعایت و تکریم چارچوب‌های قانونی، شناخت توطئه دشمنان و ضرورت مرزبندی با ضد انقلاب از جمله پیامدهای این حماسه بزرگ است.

وی با تشریح این مطلب که ملت خواستار تکریم به قانون هستند، گفت: انتخابات محل حضور اقشار و گروه‌های مختلف فکری و سیاسی است اما آنچه که مهم است رعایت اخلاق و قانون انتخاباتی است.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه باید به رأی و نظر شورای نگهبان در انتخابات احترام گذاشت، گفت: کسانی که در انتخابات شرکت می‌کنند بدانند اگر برخی رد صلاحیت‌ها در شورای نگهبان رخ می‌دهد از روی مصلحت است.

قیام ۱۹ دی مردم قم سرآغاز توفنده انقلاب اسلامی ایران است

وی با اشاره به اینکه قیام ۱۹ دی مردم قم سرآغاز توفنده انقلاب اسلامی ایران است، گفت: این حماسه ماندگار مردم قم سبب شد تا انقلاب اسلامی تثبیت شده و قوام یابد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه پیامد نهم و نوزدهم دی ایستادگی ملت ایران در مقابل استکبار جهانی است، ادامه داد: ملت ما هیچ‌گاه در مقابل زیاده‌خواهی‌ها و فتنه‌گری‌های نظام استکباری و ایادی آن کوتاه نخواهد آمد.

آیت الله اعرافی با تقدیر از مواضع شجاعانه رئیس جمهور در خصوص توان موشکی و دفاعی کشور گفت: نظرات و بندهای اعلامی مقام معظم رهبری در برجام کوتاه آمدنی نیست و افزایش توان دفاعی کشور ادامه خواهد داشت و هیچ کس نمی‌تواند مانع حرکت انقلاب اسلامی شود.

وی با گرامیداشت ۲۳ ربیع‌الاول سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم گفت: این هجرت پر خیر و برکت سبب شده قم پایگاه بزرگ علمی و معنوی جهان اسلام شود.

آیت الله اعرافی، کریمه اهل بیت(ع) را بانوی فضیلت و پاکی‌ها خواند و افزود: قم باید به عنوان شهر بزرگ مذهبی و انقلاب مورد توجه دولت و ملت ایران باشد.

وی، وحدت مسلمین را امری ضروری ارزیابی کرد و گفت: جمهوری اسلامی به عنوان پیشتاز گفتمان و وحدت دینی همه مسلمانان در صدد دفاع از مظلومان در مقابل استکبار جهانی است.

امام جمعه قم با تأکید بر اینکه عده‌ای در برابر گفتمان وحدت و دوستی انقلاب اسلامی موضع گرفته‌اند، گفت: این گروه با ایجاد تفرقه، جنگ‌های مذهبی، تقویت نظام استکباری و صهیونیستی قصد تضعیف گفتمان اصیل انقلاب اسلامی ایران را دارند.

وی در ادامه به تحلیل و گروه‌بندی گفتمان‌های استکباری پرداخت و اظهار داشت: در این گفتمان سه گروه اندیشه تکفیری و تخریبی، آل سعود و آمریکا و صهیونیست هرکدام در جبهه‌ای قصد تخریب و تضعیف وحدت مسلمین را دارند.

آیت الله اعرافی با تأکید بر اینکه رهبری و مراجع تقلید به دنبال وحدت مسلمانان جهان هستند، افزود: امروز عده‌ای ائتلاف ضد ترور و نسل‌کشی ایجاد کرده‌اند که خود از پیشاهنگان و طراحان نظام ترور و تفرقه‌افکنی هستند.

وی با بیان اینکه استکبار جهانی برای سلطه گری به دروغ و ریاکاری متوسل شده است، گفت: امروز درخواست مهم و جدی شیعیان آزادی شیخ زکزاکی و روشن شدن وضعیت این سرباز بزرگ اسلام است.

بی‌اخلاقی در خانواده ریشه مشکلات جامعه

رئیس جامعه المصطفی العالمیه در خطبه نخست نماز جمعه در ادامه سلسله مباحث خود در خصوص ترویج اخلاق اسلامی در جامعه و خانواده گفت: متأسفانه در میان امواج فرهنگ غربی خانواده‌های ما در معرض خطر و انحطاط اخلاقی و فرهنگی هستند.

وی با تأکید بر اینکه اگر در خانواده آرامش و متانت نباشد نسل و جامعه آینده در خطر است اظهار داشت: یکی از اصول درخشان اخلاق اسلامی تکریم و احترام متقابل میان همسران است.

آیت الله اعرافی یک از نمادهای مهم رعایت تقوا را حفظ اصول اخلاقی در خانواده‌ها عنوان کرد و گفت: ریشه بسیاری از نابسامانی‌ها و مشکلات جامعه از بی اخلاقی در خانواده‌ها شکل می‌گیرد.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به ارزش‌های رساله حقوق امام سجاد و جنبه کاربردی آن در میان خانواده‌های جامعه اسلامی افزود: اعضای خانواده باید از هر نوع رفتار و سخن تحقیرآمیزی که منجر به کدورت و اختلاف می‌شود دوری گزیده و کرامت یکدیگر را رعایت کنند.