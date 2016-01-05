رسیدگی به شکایات دانشگاهی از ۲۲دی/ وصول ۲۵۰پرونده از دیوان عدالت

محمد روشن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زمان تشکیل دومین هیات عالی تجدیدنظر وزارت علوم گفت: این جلسه روز سه شنبه ۲۲ دی ماه به منظور تعیین اعضای کارگروه های تخصصی آموزشی، پژوهشی و دانشجویی برگزار می شود.

وی ادامه داد: براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به ویژه مصوبه ۶۳۰ آن شورا، هیات عالی تجدید نظر در وزارت علوم مستقر شد تا به تصمیمات و آرای نهایی و قطعی صادره در هیا‌ت‌ها و کمیته‌های تخصصی که در وزات خانه های بهداشت و وزارت علوم صادر می شود، رسیدگی کند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ادامه داد: چنانچه کسی نسبت به تصمیمات و آرای نهایی هیات‌های امنا، ممیزه، انتظامی اساتید، انضباطی دانشجویان، بازنشستگی‌های ناشی ازرکود علمی، ارتقا، ارزیابی و پذیرش علمی، بورسیه و فرصت مطالعاتی که ارتباط مستقیم با امور و شئون تخصصی، علمی، پژوهشی وآموزشی اعتراضی داشته باشد دراین هیات عالی رسیدگی می شود.

وی‌یادآورشد: پس از این مصوبه، وزارت علوم نسبت به تشکیل اولین جلسه هیات عالی تجدیدنظر با حضور نظر نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر آن شورا اقدام کرد و تشکیل جلسه داد. در اولین جلسه شیوه‌نامه رسیدگی و تجدید نظر خواهی از آرا و تصمیات مذکور را به تصویب رساند.

روشن خاطرنشان کرد: پس از آن وزارت علوم موظف شد براساس تخصص‌های مختلف موردنیاز برای رسیدگی کارشناسی، ۳ کارگروه را در امور آموزشی، پژوهشی و دانشجویی تشکیل داده و افراد مناسب را انتخاب و درجلسه آتی هیات عالی تجدید نظر معرفی کند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: در صورت تصویب هیات، از ۲۲ دی ماه عملا کار سیدگی به شکایت های واصله آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: براساس آرای صادره دیوان عدالت اداری، مبنی بر عدم صلاحیت و ورود به شکوائیه‌های صادره، دیوان مذکور حدود ۲۵۰ پرونده را با صدور قرار عدم استماع و به صلاحیت این هیات به وزارت علوم فرستاده که وزارت علوم براساس تاریخ وصول آنها نسبت به نوبت دهی برای رسیدگی اقدام خواهد کرد.

روشن خاطرنشان کرد: امیدواریم با برگزاری جلسه ۲۲ دی ماه و تکمیل اعضای کمیته‌های تخصصی، رسیدگی‌ها آغار و نسبت به تعیین تکلیف شکایات واصله در راستای احیای حقوق عامه اقدام شود.