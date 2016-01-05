مراسم یادبود شهید «شیخ باقر النمر» در حرم مطهر رضوی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استان قدس رضوی این مراسم با حضور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، استاندار خراسان رضوی و جمع کثیری از زائران ایرانی و مجاوران بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در رواق مبارکه دارالمرحمه حرم مطهر برگزار شد.

در این مراسم ضمن قرائت پیام آیت الله واعظ طبسی نماینده ولی فقیه در خراسان و تولیت آستان قدس رضوی به مناسبت شهادت آیت الله شیخ نمر توسط معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی کلیپ سخنان مقام معظم رهبری درباره این ضایعه بزرگ پخش شد.

در ادامه این مراسم، حجت الاسلام سید هاشم حیدری از علمای کشور عراق در سخنانی ضمن محکومیت به شهادت رساندن آیت الله شیخ نمر توسط رژیم آل سعود تصریح کرد: حکومت جائر و سفاک عربستان سعودی نمی تواند جلوی این حرکت عظیم مردمی که در جهان اسلام ایجاد شده را بگیرد و برای همین دست به این اقدامات خبیثانه و ضدانسانی می‌زند.

وی تصریح کرد: بدون شک همانگونه که ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمودند ظلم و ستمی که آل سعود به مجاهد بزرگ شیخ نمر روا داشتند، به زودی دامان آنها را خواهد گرفت.

حجت الاسلام سید علی اصغر حسینی نیز از دیگر سخنران این مراسم با اشاره به ویژگی های بارز شخصیتی شهید آیت الله شیخ باقر النمر اذعان داشت: زهد و تقوای این شهید والامقام باعث شد در طول مدتی که در زندان های مخوف آل سعود بود هیچگاه از آنان چیزی طلب نکند و این اسطوره مقاومت به پیشنهاد عذرخواهی سران حکومت عربستان از پادشاه آن کشور نیز پاسخ منفی داد.

وی گفت: آل سعود به کمک کشورهای غربی به ایجاد فتنه در کشورهای اسلامی مشغول است و گروه های تکفیری از پولهای هنگفت نفتی حکومت عربستان تغذیه می‌شوند.

قرائت قرآن و نثار فاتحه به روح شهید آیت الله شیخ باقر النمر توسط زائران غیرایرانی بارگاه منور رضوی که از کشورهای مختلف اسلامی به حرم مطهر مشرف شده بودند و مرثیه سرایی ذاکران اهل بیت(ع) از دیگر برنامه های این مراسم بود که به همت معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد