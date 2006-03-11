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۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۴۹

سايت "استشهاديون" مسدود شد

سايت "استشهاديون" مسدود شد

با فراگير شدن استقبال كابران اينترنتي از سايت استشهاديون، آمريكا سايت ستاد پاسداشت شهداي نهضت جهاني اسلام را مسدود كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي ستاد پاسداشت شهداي نهضت جهاني اسلام ضمن اعلام اين مطلب افزود: سايت "استشهاد" كه چندي پيش به شكل سايت تخصصي عمليات استشهادي راه اندازي شده بود و در مدت زمان كوتاهي توانسته بود مخاطبان بسياري را جلب نمايد، به علت مخالفت با سياست هاي آمريكا تعطيل گرديد.

بنابر اين گزارش، سرور اين سايت كه از شركت هاي آمريكائي "ديتا سنتر (data center)" اجاره شده بود، به دليل مخالفت سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا و برخلاف قوانين مربوط به سايت هاي اينترنتي مسدود شد.

اين گزارش مي افزايد: آمريكايي ها تنها به اين مسئله اكتفا نكرده و شركت واسطه را نيز پس از مسدود كردن كارت اعتباري، مبلغ 800 دلار جريمه نمودند.

سايت "استشهاد" ظرف مدت 2 هفته فعاليت خود ، بيش از 10 هزار نفر بازديد كننده داشته است و همينك نيز تلاش مسئولان ستاد براي راه اندازي مجدد اين سايت ادامه دارد.

کد مطلب 301754

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