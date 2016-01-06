توسعه تحصیلات تکمیلی از سیاست های اصلی دانشگاه آزاد است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرزاده ظهر چهارشنبه در نهمین جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد در استان ایلام با بیان اینکه راه توسعه پژوهش در دانشگاه، توسعه تحصیلات تکمیلی است، گفت: توسعه تحصیلات تکمیلی همچنان از سیاست های اصلی این دانشگاه است.

وی ادامه داد: واحدهای مختلف این دانشگاه در سراسر کشور باید تا پنج سال آینده بر توسعه تحصیلات تکمیلی تمرکز کنند.

وی اظهار داشت: افزایش درآمدهای غیرشهریه ای دانشگاه، اجرای طرح های فرهنگی ماندگار، اتمام طرح های عمرانی نیمه تمام و راه اندازی کامل طرح ساها از دیگر سیاست های این دانشگاه است.

رئیس دانشگاه آزاد افزود: دو طرح شیماد (شبکه یکپارچه مالی اداری دانشگاه) و سیکاپ (سامانه یکپارچه کتابخانه ها و پایان نامه ها) نیز در این دانشگاه در حال راه اندازی است که امیدواریم تا سال آینده به بهره برداری برسد.

میرزاده با اشاره به تراز مالی مثبت دانشگاه آزاد در سال گذشته گفت: این دانشگاه سال ۹۳ با اعمال مدیریت هزینه و بهره گیری از ظرفیت های دانشگاهی تراز مثبت پنج هزار و ۵۷۴ میلیارد ریالی به عنوان اندوخته به دست آورده است.

وی اضافه کرد: این تراز مثبت صرف امور عمرانی شد که موجب اضافه شدن ۱.۵ میلیون متر مربع فضای آموزشی به این دانشگاه شد.