به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی شامگاه پنجشنبه در دیدار با ورزشکاران و قهرمانان استان با اشاره به غفلتهای فراوان در عرصه ورزش اظهار کرد: باوجود مشکلات عدیده، استان از تمام بضاعتهای موجود، برای توسعه ورزش استفادهشده است.
وی ورزش را در ابعاد مختلف جامعه تأثیرگذار دانست و بیان کرد: ورزش از اوقات فراغت تا بخشهای سلامت، رقابتی سالم در جامعه ایجاد میکند.
استاندار گیلان نظم و انضباط در ورزش را مثالزدنی دانست و تصریح کرد: این انضباط در نظم اجتماعی نیز تأثیرگذار است.
نجفی افزود: اخلاق ورزشکاری در گیلان زبانزد بوده و همین مسئله ورزشکاران استان را به سمت پهلوانی سوق داده است.
ورزش نباید چهره سیاسی به خود بگیرد
وی با اشاره به فضای انتخاباتی حاکم در سطح کشور و استان، تأکید کرد: ورزش نباید چهره سیاسی به خود بگیرد.
وی بیان داشت: شایستگی، مهارت، اصالت، دانش و اخلاق باید سرلوحه انتخاب ورزشکاران قرار گیرد.
نجفی تأکید کرد: ورزش سیاسی نیست اما سیاسیون از آن بهره میبرند و ورزشکاران باید بدانند که فراتر اندیشههای جناحی هستند.
استاندار گیلان افزود: هیئتهای ورزشی، سازمانها و نهادهای مردمی باید از سیاست فاصله بگیرند و شأن خود را فراتر از این مسائل بدانند.
وی آمادگی استانداری گیلان را در کلنگ زنی مکان دبیرخانه مدالآوران، در ایامالله دهه فجر اعلام کرد و افزود: برای تشکیل صندوق حمایت از پیشکسوتان نیز اقدامات لازم را انجام میدهیم.
استاندار گیلان همچنین تهیه وسیله نقلیه برای ایاب و ذهاب بانوان ورزشکار را نیز تضمین کرد.
نجفی تأکید کرد: باید از همه ظرفیتهای استان برای توسعه ورزش استفاده کنیم تا ورزش بتواند روی پای خود بایستد.
وی کسب یک مدال را عامل ایجاد اندیشه در جامعه دانست و بیان کرد: این اندیشهها به میادین رزمی، جنگی و دفاع مقدس هدایت میشوند.
استاندار گیلان بابیان اینکه باید در راستای توسعه استان قدمهای عملیاتی برداشته شود، گفت: برای رفع مشکلات بیکاری فارغالتحصیلان در امر ورزش نیز تلاشهای مضاعفی انجام شود.
مدیران در هزینه کرد یک درصد بودجه دستگاه ها برای ورزش اهتمام داشته باشند
نجفی همچنین با اشاره به پیشرفتهای سختافزاری و نرمافزاری سرانه ورزش گفت: با تمام مشکلات موجود، این سرانه از ۱۷ به ۲۳ رسیده است که نشان از توجه مسئولان به امر توسعه ورزش دارد.
وی گفت: طبق قانون یک درصد از بودجه دستگاههای اجرایی باید در حوزه ورزش هزینه شود که در این راستا از مدیران میخواهیم اهتمام ویژه داشته باشند..
در ادامه این نشست مدیرکل ورزش جوانان استان گیلان اظهار کرد: روح مسرتبخش جامعه درگرو ورزش تداوم مییابد.
مسعود رهنما شادی جامعه ورزش را درگرو خوشحالی اقشار جامعه دانست و گفت: پرداختن به ورزش بهسلامتی جامعه میانجامد و از جامعه سالم، ورزشکار سالم زاده میشود.
وی افزود: در دولت تدبیر و امید شرایط ویژه و اقدامات مؤثری باید برای ورزش جوانان در نظر گرفته شود.
در ادامه همین نشست، مسئول ورزش و امور بانوان استان نیز با اشاره به مشکلات موجود در اعزام تیم بانوان به مسابقات مختلف گفت: سرمایهگذاریها در مسابقات بانوان بهندرت انجام میشود و در این بخش با توجه به پتانسیلهای موجود در بانوان ورزشکار دچار رکود هستیم.
مریم بخشی، در اختیار نداشتن وسیله ایاب و ذهاب برای بانوان ورزشکار را جهت اعزام به مسابقات از دیگر مشکلات موجود عنوان و از استاندار بابت این مهم حمایت طلبید.
وی همچنین از ضرورت تأسیس مکانی برای در اختیار قرار دادن ورزش بانوان تأکید کرد و گفت: نیاز به مکان اختصاصی و تماموقت برای این منظور بهشدت احساس میشود.
مسئول امور ورزشی بانوان گیلان افزود: در حال حاضر هزار و ۵۰۰ ورزشکار زیر ۱۶ سال در استان داریم که با در اختیار قرار داشتن امکانات ورزشی و تأمین مالی، میتوانند در عرصههای مختلف ورزشی افتخارآفرینی کنند.
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