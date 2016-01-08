حجم معاملات فرابورس ۱۳۴ درصد رشد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نگاهی به وضعیت مبادلات هفتگی فرابورس در هفته جاری حاکی از رشد ۱۳۴ درصدی حجم و افت ۵ درصدی ارزش داد و ستدها نسبت به هفته پیش از آن است.

حجم و ارزش معاملات ۵ روز معاملاتی هفته در بازار اول با رشد ۱۱۶ و ۸۳ درصدی همراه شد و ۱۱۸ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۲۵۴ میلیارد ریال داد و ستد در آن انجام شد؛ همین طور در بازار دوم ۸۲۹ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۳ هزار و ۹۸ میلیارد ریال مبادله شد که این وضعیت نشان از رشد ۱۲۵ درصدی حجم و ۳۰۶ درصدی ارزش معاملات دارد.

علاوه بر این، در بازار پایه نیز ۵۱۴ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۲۴۷ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و بازار ابزارهای نوین مالی شاهد داد و ستد ۱۳ میلیون ورقه بهادار به میزان ۲ هزار و ۶۵۷ میلیارد ریال بود.

بر اساس این گزارش، ارزش بازار فرابورس در روز پایانی معاملات هفتگی با ۱.۲ درصد افزایش معادل ۷۹۲ هزار و ۲۳۹ میلیارد ریال شد و آیفکس هم با رشد ۲.۵ درصدی در مقایسه با چهارشنبه قبل در عدد ۷۰۲ واحد ایستاد.

بیشترین حجم معاملات روزانه در هفته اخیر به میزان ۴۲۹ میلیون و ۴۷۰ هزار ورقه بهادار در روز چهارشنبه انجام شد و بیشترین ارزش معاملات با رقم ۲ هزار و ۶۱۵ میلیارد ریال مربوط به دوشنبه بود.

در هفته معاملاتی منتهی به ۱۶ دی‌ماه، گروه بانک‌‌ها با سهم ۱۶ درصدی از معاملات به صدر صنایع پیشرو رسید و گروه فلزات اساسی و محصولات شیمیایی به ترتیب با سهم ۱۳ و ۱۱ درصدی در رده دوم و سوم قرار گرفتند.