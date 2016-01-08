به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف پور شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان، بابیان اینکه مدیران پروازی نمی‌خواهیم گفت: با این حجم کار مدیری که در شهرستان نباشد نمی‌تواند مثمر ثمر باشد.

وی با اشاره به قانون برنامه پنج‌ساله خواستار تعامل بین دستگاهی اجرایی شد و تصریح کرد: ادارات بر اساس نص صریح قانون و قوانین برنامه پنج‌ساله نمی‌توانند مشکلات بین خود را به دستگاه قضایی بکشانند و محور حل مشکلات در درجه اول باید گفتمان باشد.

یحیی یوسف پور همدلی وتلاش مدیران شهری را عامل رشد شهری ذکر و خطاب به آن‌ها افزود: رشد شهری درگرو همدلی وتلاش مضاعف این عزیزان است.

وی با اعلام اعتقاد به تصمیم جمعی اظهار داشت: ما به تصمیم جمعی اعتقاد داریم اما تصمیمات به‌گونه‌ای نباشد که تحت تأثیر خارج از سیکل اداری شهری قرار گیرد.

یوسف پور با انتقاد از عدم تکمیل برخی پروژه‌های شهری خواستار اتمام آنان تا پایان سال شد و افزود: برخی از پروژه‌های ما در شهر مانده و انتظار داریم در ماههای پایانی سال این پروژه‌ها ازجمله کنارگذرهای غربی ورقی و پروژه‌های داخل شهر باقدرت تمام اجرایی شود.

فرماندار محمودآباد با انتقاد از عدم پاسخگویی برخی مدیران اظهار داشت ماه‌هاست از ادارات برنامه خواستیم و مکاتبات اداری طبق استانداردهای جهانی حداکثر ۴۸ یا ۷۲ ساعت باید پاسخ داده شود اما این شاخص‌ها موردتوجه برخی‌ها قرار نمی‌گیرد.

فرماندار محمودآباد با اشاره به انتخابات فراروی، حضور حداکثری مردم در انتخابات را هدف دانست و خواستار عدم استفاده از امکانات دولتی شد و تأکید کرد: در انتخابات ما بی‌طرفانه انجام‌وظیفه می‌کنیم و رسالت ما انجام انتخابات سالم است وبه هیچ فرد و گروهی وابسته نیستیم.

وی یادآور شد: به تخلفات بر اساس قانون رسیدگی و تاکنون به چند مورد تذکر دادیم و بر اساس نص صریح قانون استفاده از امکانات دولتی در ساعات اداری ممنوع است.

فرماندار محمودآباد با اعلام حضور ۷۰ درصد مردم شهرستان در روستاها از مدیران خواست حضور بیشتری در روستاها داشته باشندوافزود: با حضور خود می‌توانید از نزدیک با نیازهای روستاییان بهتر آشنا شوید.

یوسف پور با انتقاد از عدم استقرار برخی ادارات در شهرستان بیان داشت: ۲۰ سال از شهرستان شدن می‌گذرد اما برخی ادارات مثل هلال‌احمر، شیلات و... و. در اینجا مستقر نیستندو از خدمت این ادارات که در، شهرهای هم‌جوار هستند راضی نیستیم.