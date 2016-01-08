به گزارش خبرنگار مهر، نمازگزاران پایتخت معنوی جهان اسلام روز جمعه پس از اقامه نماز به امامت آیت الله علم الهدی با حضور در خیابان های مجاور حرم رضوی با مشت های گره کرده در حالی که فریاد می زدند مرگ بر آل سعود یک بار دیگر خشم و انزجار خود را از اقدامات آل سعود و اعدام شیخ النمر اعلام کردند.

در این راهپیمایی اعتراض آمیز که با حضور سیل عظیمی از اقشار مختلف مردم مشهد برگزار شد راهپیمایان با شعار هایی از جمله «شیخ نمر شهید راه دین شد، خون به دل تمام مسلمین شد» و «مرگ بر وهابی» فریاد اعتراض خود را به گوش جهانیان رساندند.

معترضان همچنین در این راهپیمایی با قرائت بیانیه ای عنوان کردند: بی تدبیری حکام سعودی در قطع رابطه با جمهوری اسلامی ایران و همدست کردن چند کشور کوچک با سیاست های شیطانی خود ناشی از گام برداشتن در راستای رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا و فرماندهان تکفیری داعش است.

تجمع کنندگان در این بیانیه افزودند: سر بریدن یک عالم بزرگوار و یک فرد متقی وارسته بدون اسلحه به جرم حق گویی و همچنین ایجاد تفرقه بین امت اسلامی و تایید روش تکفیری داعشی ها، بی حرمتی به آزادی بیان و تحقق دیکتاتوری هزار فامیل است.

معرضان مشهدی با محکوم کردن اقدامات آل سعود در راستای ضربه زدن به مسلمانان و اقتصاد آنها به منظور خوش خدمتی به اربابان خود اعلام کردند: جنایات سعودی ها و خوش خدمتی آنها به استکبار جهانی با اقدامات اخیر آنها به اثبات رسید.