حسام الدین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه فرنگی کاران اعزامی به رقابتهای کسب سهمیه المپیک انتخاب و اواحر سال جاری راه قزاقستان خواهند شد اظهار داشت: طبق نظر محمد بنا و اعضای کادر فنی قرار بر این شد که حمید سوریان و امید نوروزی در اوزان ۵۹ و ۶۶ کیلوگرم راهی برای کسب سهمیه المپیک راهی قزاقستان شوند که مطمئنا می توان با حضور این دو فرنگی‌کار عنوان‌دار و باتجربه، از موفقیت آنها و کسب این دو سهمیه مطمئن بود.

وی با اشاره به فرنگی کار سنگین وزن اعزامی به قزاقستان هم گفت: سهمیه سنگین وزن کشتی فرنگی در المپیک نیز هنوز کسب نشده که ما در نظر داریم یکی از دو نماینده این وزن یعنی بشیر باباجانزاده یا بهنام مهدیزاده را برا حضور درقزاقستان انتخاب کنیم. البته هنوز نماینده این وزن بطور قطعی انتخاب و معرفی نشده و باید طی اردوهای پیش روف بهترین و آماده ترین را برای کسب سهمیه راهی قزاقستان کنیم.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی در خصوص تمرینات اردوی آماده سازی نیز گفت: اردونشینان با توجه به برنامه های تمرینی و همچنین رویدادهای داخلی و خارجی پیش رو، گروه بندی شده اند و طبق آن پیش می روند. به عنوان مثال تمرین فرنگی‌کارانی که باید در تورنمنت های پیش رو حضور یابند با بچه هایی که باید در جام تختی کشتی بگیرند، متفاوت است و به همین دلیل تمرینات ما چند وعده ای و در گروه‌های مختلف برگزار می شود.

جعفری در خاتمه خاطر نشان کرد: فرنگی کاران اردونشین تا پایان سال باید در رقابتهای جام تختی، تورنمت جام وهبی امره ترکیه و همچنین تورنمنت بین المللی زومباتلی مجارستان شرکت کنند. ضمن اینکه باید برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا هم مهیا شویم و تیمی قوی و مدعی را روانه میدان کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی فرنگی کسب سهمیه المپیک ۲۰۱۶ ریو، اواخر اسفند ماه امسال در شهر آستانا قزاقستان برگزار می شود که محمد بنا و شاگردانش باید در اوزان ۵۹، ۶۶ و ۱۳۰ کیلوگرم به میدان بروند.